Sanremo 2026, dai 5.614 euro al metro quadro di Milano ai borghi del Sud: ecco quanto costa vivere nelle città dei cantanti

Il mese di febbraio non è solo il preludio alla primavera o il tempo del Carnevale, ma rappresenta soprattutto il momento in cui l’Italia intera si ferma per il Festival della canzone italiana. La 76ª edizione della kermesse canora porta con sé non solo musica, ma anche un interessante spaccato geografico del talento nazionale. Analizzando il panorama urbano di provenienza dei cantanti, emerge una mappa immobiliare estremamente variegata.

Come si evince dai dati di Immobiliare.it, la distribuzione dei prezzi riflette il divario tra le grandi metropoli e i centri più piccoli. Roma domina la scena per numero di artisti: ben sei talenti, tra cui Tommaso Paradiso e Fulminacci, sono nati nella Capitale. Qui il mercato richiede uno sforzo economico notevole, con una media di 3.714 €/mq per l’acquisto e 18,2 €/mq per la locazione. Al contrario, spostandosi verso Fiumicino, città natale di Mara Sattei, i costi scendono a circa 2.748 €/mq.

Milano si conferma la regina dei prezzi alti

Milano si conferma la regina dei prezzi alti. Per vivere nella città di Fedez e Malika Ayane servono mediamente 5.614 €/mq, la cifra più alta registrata in questa analisi. Anche il mercato degli affitti milanesi non perdona, toccando i 22,3 €/mq. Notevole è anche il confronto tra Bologna e Genova: se per i concittadini di Elettra Lamborghini la spesa supera i 3.700 €/mq, per chi nasce a Genova come Arisa il costo scende drasticamente a 1.747 €/mq.

L’analisi immobiliare

Scendendo verso Sud e lungo la costa, spiccano le differenze tra centri d’élite e borghi più accessibili. Vico Equense, legata ad Aka 7even, mostra prezzi superiori alla media napoletana per via della sua esclusività costiera, superando i 4.800 €/mq. Sul fronte opposto della classifica troviamo Caltagirone, luogo d’origine di Levante, che si attesta come la realtà più economica con soli 684 €/mq per l’acquisto. Questa fotografia del mercato immobiliare legata ai protagonisti di Sanremo 2026 dimostra come il successo musicale possa nascere ovunque, dai condomini di lusso milanesi fino alle province più remote e convenienti del Mezzogiorno.

