Papa Francesco oggi verrà dimesso dall’ospedale Gemelli ma ha finalmente fatto la sua prima apparizione pubblica da una delle finestre della struttura. Ecco come sta e come è stato accolto dai fedeli.

Papa Francesco dopo il ricovero

Papa Francesco sembra finalmente essere fuori pericolo dopo il ricovero che è andato avanti ormai per quasi 40 giorni presso l’ospedale Gemelli di Roma. Il Pontefice ha dovuto curare una brutta forma di bronchite con la quale combatte già due anni.

Come riporta anche il sito de Il Corriere della Sera, a metà febbraio una Tac di controllo ha mostrato polmonite bilaterale, cioè un’infezione polimicrobica a entrambi i polmoni. Per tale ragione, giorno dopo giorno, i fedeli hanno pregato per la sua salvezza e pare che questo, insieme soprattutto alle cure dei dottori, lo hanno condotto alla salvezza.

Nella giornata di oggi, in tarda mattinata, Papa Francesco è finalmente apparso da una delle finestre della struttura ospedaliera davanti a moltissime persone pronte ad applaudirlo. Qualcuno ha anche intonato un breve coro, simile a quelli che si recitano agli stadi.

Nel video qui sotto possiamo vederlo sulla sedia a rotelle ancora un po’ provato ma felice. “Grazie a tutti. Vedo questa signora con i fiori gialli. Lei è molto brava!“, ha esclamato in un tono divertito che ha scatenato l’applauso dei presenti.

Papa Francesco si affaccia al Gemelli. pic.twitter.com/kOiXqhLX0q — Trash Italiano (@trash_italiano) March 23, 2025

Speriamo che Papa Francesco possa rimettersi completamente molto presto, ma pare che per i dottori sia uscito dalla fase più critica. Lo dimostra anche il fatto che ha avuto la forza necessaria per uscire in pubblico, seppur brevemente, per una conversazione con i fedeli. Ci auguriamo che il suo stato di salute possa continuare a migliorare di giorno in giorno, soprattutto adesso che verrà dimesso e mandato di nuovo nella propria abitazione.