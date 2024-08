In queste ore è spuntata un’indiscrezione in merito alla possibile partecipazione di un campione olimpico al Grande Fratello. Thomas Ceccon infatti sarebbe stato contattato dalla produzione: la sua presunta risposta.

L’offerta del Grande Fratello a Thomas Ceccon

Continuano le indiscrezioni in merito alla nuova edizione del Grande Fratello, che avrà inizio probabilmente il 16 settembre 2024. Al momento non sappiamo quanto durerà ma potrebbe andare avanti fino al mese di marzo come negli anni appena trascorsi.

Tanti i nomi che sono stati avanzati in queste settimane, come per esempio quelli di un attore di Mare Fuori o anche un ex vincitore de L’Isola dei Famosi. A farsi strada in queste ore però è un personaggio famoso acclamato da tutta l’Italia: Thomas Ceccon. Il campione olimpico, stando a quanto riporta Amedeo Venza, sarebbe stato contattato dalla produzione ma avrebbe rifiutato l’offerta.

Thomas Ceccon avrebbe rifiutato l’offerta del Grande Fratello

Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto questo e dobbiamo prendere tale informazione con le pinze. Al momento Ceccon è impegnato con le Olimpiadi di Parigi e nei prossimi mesi sicuramente avrà molti impegni, di conseguenza anche se fosse stato davvero contattato purtroppo non avrebbe potuto partecipare a prescindere.

Mentre aspettiamo conferme o smentite parliamo di un altro noto personaggio televisivo che sarebbe stato contattato. In questo caso ci riferiamo a Francesco Oppini, che già abbiamo visto nell’edizione 2020/2021 del Grande Fratello. Tuttavia anche il commentatore sportivo avrebbe rifiutato:

“Ho intrapreso con grande entusiasmo quest’avventura, in cui ho cercato di far capire chi è Francesco. Ho trovato Tommaso con cui è nato qualcosa che va al di là di tutto, ma, da persona decisa quale sono, devo dare priorità al mio affetto a alla mia vita fuori, perché qui non riuscirei a dare più niente”.

Siete delusi di questi due rifiuti? Rimanete sintonizzati per scoprire chi saranno gli effettivi concorrenti!