La prima e l’ultima esibizione di Touché di Sarah sono la prova del suo incredibile percorso ad Amici (VIDEO)

Nicolò Figini | 22 Maggio 2024

Amici 23

È ormai chiaro a tutti che Sarah Toscano abbia fatto il maggiore miglioramento dentro la scuola rispetto agli altri allievi di Amici 23. Per il semplice fatto che è partita quasi da zero e senza uno studio alle spalle. Ecco la prova con il video della sua prima e ultima esibizione di ‘Touché‘.

La prima e ultima performance di Sarah Toscano

Sarah Toscano è la vincitrice assoluta di Amici 23 e andando contro ogni pronostico a battuto i concorrenti che sulla carta sembravano i più forti: Mida, Petit e Holden. Adesso si sta godendo il successo e sta portando avanti il suo tour negli instore in giro per l’Italia.

Nel frattempo sta anche rilasciando varie interviste all’interno delle quali parla del suo percorso, del presunto flirt con Holden e di che cosa farà con il montepremi. Riguardo quest’ultimo argomento ha rivelato che il denaro verrà investito in lezioni di musica, strumenti e vocal coach.

Questo è infatti il momento di mettercela tutta e lavorare per raggiungere l’obiettivo che si è messa in testa: quello di diventare una cantante famosa e duettare con le star più in voga del momento, tra le quali anche Annalisa. Ovviamente non sarà facile ma siamo sicuri che migliorerà sempre di più, proprio come ha già fatto dentro la scuola di Amici 23.

Qui sotto possiamo vedere un video che è la prova finale del fatto che ha fatto un cambiamento sostanziale nel giro di otto mesi. Sicuramente ha ancora molto su cui lavorare, ma abbiamo la possibilità di poter fare un confronto tra la prima e ultima esibizione su ‘Touché‘. La possiamo vedere ai casting, dove effettivamente si può notare una voce un pochino più nasale.

Nello spezzone dedicato alla finale, invece, troviamo Sarah Toscano più sicura di se stessa mentre interagisce con il pubblico. Inoltre il tono della sua voce è nettamente più chiaro rispetto a prima ed è impossibile non notarlo. Non vediamo l’ora di scoprire i prossimi progetti di Sarah e nel mentre le auguriamo buona fortuna per il futuro.