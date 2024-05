La Rai ha deciso: Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore di Affari Tuoi

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Maggio 2024

Affari Tuoi Stefano De Martino

Da tempo si vociferava ma adesso sembrerebbe che Stefano De Martino stia per venire confermato ufficialmente come conduttore di Affari Tuoi dopo l’addio di Amadeus.

Stefano De Martino verso Affari Tuoi

Come ben sappiamo Amadeus ha deciso di lasciare la Rai per spostarsi sul NOVE alla ricerca di nuove avventure. Per forza di cose, quindi, la programmazione dovrà subire delle modifiche, partendo proprio dalle trasmissioni da lui condotte come I Soliti Ignoti e Affari Tuoi.

Nel corso dei mesi si sono fatte tanti ipotesi, come per esempio quella che avrebbe visto Marco Liorni lasciare L’Eredità per andare ad Affari Tuoi. E il suo posto di conseguenza sarebbe stato preso da Stefano De Martino oppure Tiberio Timperi. Tutto questo però non dovrebbe accadere perché ormai sarebbero state prese delle decisioni anche se manca ancora l’ufficialità.

Pare che, secondo quanto riporta il sempre affidabile sito TVBlog, De Martino prenderà le redini di Affari Tuoi nella prossima stagione televisiva. L’unica cosa che manca sarebbe solamente l’ufficialità della notizia da parte della Rai, però sembrerebbe cosa fatta. Ovviamente non sappiamo quanto ci sia di vero in tutto ciò, ma bisogna dire che già da qualche tempo girava voce che a Stefano potessero venire assegnati “il gioco dei pacchi” oppure I Soliti Ignoti, se non addirittura entrambi:

“Il contratto che si starebbe per firmare avrebbe una durata di tre anni e prevedrebbe l’impegno costante di De Martino nell’access time di Rai 1 con Affari tuoi e/o Soliti ignoti (Rai sta trattando con Banijay un accordo quadro per i due format insieme a tante altre cose)”.

Staremo a vedere che cosa accadrà, ma probabilmente questo annuncio arriverà durante la presentazione dei palinsesti Rai che avverrà nel mese di luglio, anche se la data deve venire ancora stabilita. Noi ovviamente vi terremo informati non appena avremo maggiori informazioni in merito.