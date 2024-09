In questa prima puntata di Ballando con le Stelle sono arrivate le prime scintille tra la giuria e Sonia Bruganelli. Selvaggia Lucarelli l’ha un po’ provocata: “Non fare la para**la, sei in versione Gandhi”. Poi le battutine su Madonia…

La giuria provoca Sonia Bruganelli

Ballando con le Stelle ha fatto ufficialmente il suo ritorno su Rai 1 questa sera. C’era grande attesa per questa prima puntata che ha visto il debutto nel ballo da parte di Sonia Bruganelli.

L’ex moglie di Paolo Bonolis, come detto, non ballerà accanto al nuovo compagno Angelo Madonia (per scelta concordata da entrambi), ma la vediamo accanto al maestro Carlo Aloia. La produttrice televisiva e il suo insegnante si sono preparati duramente a scendere in pista e fare del proprio meglio.

Ma com’è andata la primissima esibizione? La performance è stata accolta dalla giuria in maniera non del tutto positiva, come ci si potesse aspettare. Anzi! Ha ricevuto una serie di critiche, specialmente da alcuni membri, tra cui Selvaggia Lucarelli che ha notato come, a differenza di altre occasioni, Sonia Bruganelli non abbia controbattuto:

“Non fare la para**la con me! C’è la Bruganelli in versione Gandhi. In questa versione passiva, Carlo a un certo punto ha detto una cosa e lei. è stata più brillante Federica Nargi”, ha dichiarato la giornalista.

Altri membri della giuria si sono detti d’accordo con lei e c’è chi come Mariotto e Matano l’hanno un po’ provocata sul fronte sentimentale, tirando in ballo anche Angelo Madonia: “Ti abbiamo vista più aggressiva. Forse non è amore ma è un calesse? Magari se lasci andare l’armatura”, ha detto il conduttore de La vita in diretta.

A modo suo Sonia Bruganelli, seppur con compostezza, si è difesa: “Ma quindi che devo fare? Devo lasciare via l’armatura o tenerla? Decidetevi”, ha concluso l’opinionista. Ci sarà una rivalsa?