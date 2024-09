L’ironia di Selvaggia Lucarelli per Anna Lou Castoldi

“Va a finire che sei la più simpatica della famiglia”, così Selvaggia Lucarelli ha ironizzato, conquistata dalla bravura di Anna Lou Castoldi.

Anna Lou Castoldi conquista Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle ha preso il via…. e si vede! Tra dibattiti e battute, così come qualche provocazione, Anna Lou Castoldi sembra aver conquistato tutta la giuria stasera!

Come precisato da Milly Carlucci: “questo è un Techno cha cha“ e così è stato. La figlia di Morgan e Asia Argento ha dimostrato di valere e di avere davvero della stoffa!

LEGGI ANCHE: Sabrina Ferilli ci regala il duetto dell’anno a Tú sí que vales! Canta con Sal Da Vinci il tormentone Rossetto e caffè

Poco dopo immancabili i giudizi della giuria, con Mariotto che non ha saputo contenersi: “Finalmente è arrivata la freschezza“. In seguito Anna Lou Castoldi non ha nascosto la felicità con un pianto liberatorio. Questo gli ha permesso di scaricare l’adrenalina.

Ivan Zazzaroni anche ha riempito di complimenti Anna Lou Castoldi: “Mi è piaciuto tutto di te“, mentre invece Fabio Canino ha proseguito: “Perfetto connubio Anna Lou e Nikita“. Dello stesso avviso anche Carolyn Smith che ha precisato: “Andate avanti così, siete speciali“.

Sorprendente invece il parere di Selvaggia Lucarelli: “Al momento mi sembri l’unica normale. L’unica che non ha parlato in terza persona. Avete ballato anche bene. Finisce che tu sei la simpatica della famiglia“, ha detto ironica per poi precisare stesse scherzando.

LEGGI: Prime scintille tra la giuria e Sonia Bruganelli, Selvaggia la provoca: “Non fare la para**la, sei in versione Gandhi”

Tra i voti spicca il primo 9 di Selvaggia Lucarelli e il primo 8 di Mariotto! Insomma.. niente male con 34 punti totali!