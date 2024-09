Prima frecciata social da parte di Sonia Bruganelli dopo le critiche ricevute ieri durante la prima puntata di Ballando con le Stelle.

La frecciata di Sonia Bruganelli

“Lo sguardo di chi pensava di essere a fare la ballerina a Ballando con le stelle e capisce che la giuria vuole l’opinionista del Grande fratello”, così Sonia Bruganelli è intervenuta sui social nella giornata di oggi. Ma a cosa è dovuto questa frecciata da parte della produttrice televisiva? Tutto è riconducibile alla puntata di ieri del programma di Milly Carlucci.

Torniamo all’appuntamento con il dance show. Quando Sonia Bruganelli è scesa in pista con il ballerino Carlo Aloia, ha provato a dare tutta sé stessa. L’esibizione non sembra aver convinto. C’è chi come Fabio Canino l’ha trovata un po’ “fredda”, chi invece come Guillermo Mariotto ha tirato in ballo la sua situazione sentimentale.

Anche Selvaggia Lucarelli non si è risparmiata: “Non fare la para**la con me! C’è la Bruganelli in versione Gandhi. In questa versione passiva, Carlo a un certo punto ha detto una cosa e lei gli ha afferrato il braccio”, ha detto la giudice in quella circostanza.

Pure Alberto Matano ha avuto da ridire e ha fatto qualche battuta sulla sfera sentimentale di Sonia Bruganelli, per poi suggerirle di sciogliersi un po’. In generale quasi tutti pensano peraltro che sia strategia la sua.

Mentre ieri Sonia Bruganelli si è limitata molto nel rispondere, visti alcuni pareri contrastanti, quest’oggi sui social è parsa più decisa! Il giudizio probabilmente non passerà inosservato…