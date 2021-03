Primo appuntamento 5 anticipazioni undicesima puntata: il ritorno della signora Anna

Primo appuntamento 5 anticipazioni undicesima puntata

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 5 giunto alla sua undicesima puntata e quindi eccoci con le consuete anticipazioni. Grande successo, quindi, per il programma condotto da Flavio Montrucchio e per i single davvero interessati a trovare l’amore anche al buio.

Cosa era successo nella decima puntata? Gaia e Matteo si sono piaciuti e hanno deciso di continuare a frequentarsi. Si stanno ancora sentendo, ma lui è molto concentrato sullo studio e pensa meno all’amore. Per Roberto e Simona non è scatta la scintilla, anche se sono stati molto bene e hanno passato una bella serata in compagnia. Entrambi sono ancora single. Anche per Celeste e Matteo non c’è stato niente da fare, soprattutto da parte di lei perché non le è scattata la scintilla. Lei gli ha scritto per un po’ dopo, ma ha ppi troncato tutto per dargli false speranze. Infine Salvatore e Riccardo sono rimasti incuriositi l’uno dell’altro e hanno deciso di continuare la conoscenza. Si stanno ancora sentendo, ma Salvatore è un po’ indeciso perché non ha perso la testa come invece vorrebbe.

Si arriva così all’undicesima puntata di Primo appuntamento 5, cosa accadrà secondo le anticipazioni? Intanto abbiamo un grande ritorno e cioè quello della signora Anna che l’anno scorso aveva partecipato al programma con la nipote che era pansessuale. Abbiamo anche un atleta paralimpico che conoscerà una studentessa di ingegneria biomedica. Inoltre ci sarà una donna che da sempre si trova a combattere con i pregiudizi per via del suo aspetto fisico. E infine ci sarà una giovane coppia in cerca dell’amore senza troppe pretese.

Ma vediamo più nel dettaglio le coppie protagoniste…

Primo appuntamento 5 undicesima puntata le coppie

Chi sono i protagonisti dell’undicesima puntata di Primo appuntamento 5 secondo le anticipazioni? Grazie al canale Youtube del programma possiamo dare un primo sguardo alle coppie presenti.

La prima coppia è formata da Federico e Diane. Lui ha 30 anni ed è di Fermo. Nella vita è un igienista dentale ed è anche atleta della nazionale italiana di sitting volley, la pallavolo paralimpica. È rimasto senza una gamba a seguito di un incidente in moto e dice che la sua fortuna è stata quella di accettare sin da subito la protesi. Le donne si innamorano di lui perché trasmette sicurezza, sia per il fisico che per il modo di fare ed essere. Lei ha 27 anni, viene da Milano e studia ingegneria biomedica. È rimasta affascinata da questa materia vedendo un suo professore a scuola con la protesi, considerandolo come un supereroe. È una ragazza sportiva: ha fatto pallavolo, tiro con l’arco, kickboxing, adesso fa crossfit e krav maga. Si sente una guerriera e non una principessa Disney, vorrebbe il suo guerriero e non il principe azzurro.

La seconda coppia è formata da Moira e Davide. Lei ha 43 anni e gestisce una società di noleggio di aiuto di lusso e al volante c’è sempre lei. Questo l’ha portata a dover fare sempre i conti con le prime impressioni e i pregiudizi poiché, come spesso accade, non si aspettano di trovare alla guida una donna e soprattutto molto curata. La sua passione sono le auto sportive e adora sparare al poligono. Lui ha 47 anni ed è di Milano. Nella vita si occupa di sviluppo commerciale e da perfetto imprenditore è sempre pieno di idee. Ammette di fare molta più fatica a rischiare in campo sentimentale che economico.

Le anticipazioni dell’undicesima puntata di Primo appuntamento 5 ci dicono che la terza coppia è formata da Anna e Carlo Alberto. Lei ha 76 anni, vive a Roma ed è pensionata. Aveva già partecipato al programma con sua nipote. Se ricordate era la signora in compagnia con la ragazza pansessuale, e si fece notare per la sua grande apertura mentale, rispetto anche persone molto più giovani di lei. Se la nipote aveva trovato l’amore, ad Anna non era andata bene e adesso ci riprova. Cerca quindi un principe azzurro che la faccia sorridere, perché è una donna solare, che le piace ridere, uscire. Lui ha 85 anni e viene da La Spezia. Non ha mai lavorato perché è un uomo più che benestante grazie alla famiglia di origine. Dice di essere single perché nella vita si è sempre divertito. In passato ha anche ricevuto il premio come playboy.

La quarta coppia è invece formata da Sofia e Samuele. Lei ha 19 anni ed una studentessa. È sempre stata single e non ha mai dato un bacio. Non ha nemmeno mai avuto un primo appuntamento, quindi è anche preoccupata di non essere in grado di aprirsi all’altra persona. Dice di nin aver vissuto un’adolescenza normale. Non ha mai voluto un fidanzato perché ciò avrebbe significato intraprendere una nuova relazione e questo per lei era fonte di disagio. Lui ha 20 anni, viene da Varese ed è studente di sociologia. Ha una grande passione per i vinili, ama la musica. Dice che tende ad essere solare, divertente, però spesso gli capita di essere ansioso. Ha volgia di innamorarsi, ma si rende conto che a 20 anni sia difficile trovare la persona giiusta e avere una storia completamente seria e per la vita.

Ma scopriamo dove vedere Primo appuntamento e quando…

Dove e quando vedere Primo appuntamento 5

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni dell’undicesima puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 5. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi l’undicesimo episodio è in onda martedì 23 marzo.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 5 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Discoveryplus. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a Discovery Plus. L’abbonamento mensile è di 3,99 euro, mentre l’abbonamento annuale è di 39,90 euro e i primi sette giorni sono gratis. La disdetta può avvenire in qualsiasi momento, così da non pagare il termine successivo.

