Questa sera Alessia è stata la protagonista del primo falò di Temptation Island 2024. Ecco tutto quello che è successo e la sua reazione alle immagini.

Il primo falò di Alessia a Temptation Island

Lino e Alessia sono una delle coppie su cui ha puntato di più la prima puntata di Temptation Island 2024. A chiamare la redazione era stata la fidanzata “perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”. Lino aveva replicato: “Ormai è diventata una guerra. Lei è diventata pesante. Vorrei un po’ di libertà” e allora la compagna ha risposto: “Ma la fiducia si guadagna o si dà a chiunque?”.

Ancora prima di entrare nel villaggio hanno litigato e poi Alessia ha chiesto addirittura il falò di confronto, che però Lino ha rifiutato. Per tale ragione il loro percorso è andato avanti e a un certo punto la fidanzata ha potuto partecipare al suo primo falò con le altre concorrenti. Qui ha ricevuto ben tre video all’interno dei quali ha visto Lino flirtare con la tentatrice Maika.

Il partecipante di Temptation Island 2024 si è lasciato andare a delle avances scherzose abbastanza esplicite e che fanno capire il suo interesse senza molti dubbi. Lino ha invitato Maika in camera sua anche a dormire nello stesso letto, scatenando la reazione di Alessia: “Ma quanto è viscido, che schifo“. Poi è scoppiata a piangere chiedendo un altro falò di confronto: “Continuerò finché non accetterà“.

La sua amica Martina l’ha accompagnata in un luogo più appartato e l’ha consolata cercando di spronarla ad andare avanti. Tuttavia Alessia ha ribadito di essere stanca e di volere andare a casa. Che cosa accadrà nelle prossime settimane? Lo scopriremo solo con il passare delle puntate o nel caso in cui escano delle indiscrezioni in questi giorni.