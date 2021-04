Da qualche giorno il mondo intero sta piangendo la morte del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, venuto a mancare lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni. In queste ore, a seguito del ricordo di migliaia di persone, ad intervenire sono stati anche il Principe Carlo e suo figlio William, che con dei dolcissimi post hanno voluto omaggiare con amore il Duca di Edimburgo.

Il primo ad intervenire con un messaggio condiviso sui canali ufficiali della Royal Family è stato proprio l’erede al trono d’Inghilterra, che ha speso bellissime parole per suo padre Filippo. Queste le dichiarazioni del Principe Carlo:

“Sai che succederà ma non sei mai veramente pronto. Mio padre è stato il mio insegnante, il mio sostenitore e il mio critico, ma soprattutto è stato un esempio di una vita ben vissuta e di un servizio gratuito dato, che io volevo emulare di più. La sua abilità di trattare ogni persona come un individuo a sé stante con le proprie capacità deriva da tutte le organizzazioni con le quali era coinvolto. Considero un onore e un privilegio essere stato invitato a seguire le sue orme ed è stato un piacere averlo tenuto in contatto con le sue attività. So quanto ha significato per loro, nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e nel resto del mondo. Vorrei sottolineare quanto la famiglia apprezzi i messaggi e i ricordi delle tante persone le cui vite sono state toccate da lui. Ci mancherà, ma lascia un’eredità che può ispirare tutti noi”.