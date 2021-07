L’autobiografia del Principe Harry

Stando quanto rivelato dal sito People, il Principe Harry sta lavorando a un’autobiografia. La casa editrice Penguin Random House ha rivelato che la data di pubblicazione sarà annunciata prossimamente, ma per il momento è prevista per la seconda metà del 2022. Abbiamo ancora tempo per leggere ciò che scriverà il Duca di Sussex, ma abbiamo già le prime anticipazioni.

Il libro, così come l’audiolibro, infatti, partiranno dalla sua infanzia per poi spostarsi al servizio militare in Afghanistan. Si parlerà, inoltre, del matrimonio con Meghan Markle e di quando è diventato padre di Archie e Lilibet. Queste le dichiarazioni del diretto interessato a riguardo:

Scrivo ciò non come il principe che sono, ma come l’uomo che sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia letteralmente sia metaforicamente. La mia speranza è che raccontando la mia storia – gli alti e bassi, gli sbagli, le lezioni imparate – possa dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo in comune più di quello che possiamo pensare. […] Sono davvero grato per l’opportunità di condividere ciò che ho imparato nella mia vita finora. Non vedo l’ora che le persone leggano una testimonianza diretta della mia vita, accurata e del tutto vera.

Queste, quindi, le parole del Principe Harry per quanto concerne la sua autobiografia. Così come il marito, inoltre, anche Meghan Markle ha avuto l’occasione di pubblicare dei libri. Di recente, infatti, ha debuttato con un libro per bambini intitolato “The Bench“, il quale è stato ispirato dal legame tra padri e figli. Non ci resta che attendere maggiori informazioni sull’autobiografia che sta scrivendo il Principe Harry. Ricordiamo, inoltre che tutti i profitti ricavati dalle vendite andranno in beneficenza. Non appena maggiori dettagli sulla data di rilascio in Italia non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.