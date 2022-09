1 Il retroscena sul Principe Harry

In queste ore di grande dolore per la Royal Family inglese, ad avere un macigno sul cuore è in particolare il Principe Harry. Negli ultimi giorni il Duca di Sussex si trovava proprio a Londra insieme a sua moglie Meghan Markle. Ieri sera infatti la coppia avrebbe dovuto tenere un discorso ai WellChild Awards. Tuttavia non appena si è saputo delle preoccupanti condizioni di salute della Regina Elisabetta, Harry ha immediatamente preso un jet per raggiungere la Scozia e il Castello di Balmoral, dove ad attenderlo c’erano sua nonna e l’intera Famiglia Reale. Meghan invece è rimasta a Londra, e non si è unita a suo marito per rendere l’ultimo omaggio a Sua Maestà. Grande assente anche Kate Middleton, che è invece rimasta a Windsor con i suoi tre figli.

Nonostante la corsa contro il tempo però Harry è arrivato troppo tardi a Balmoral e non è così riuscito a dire addio a sua nonna la Regina Elisabetta. Il Principe è infatti atterrato all’aeroporto di Aberdeen quando la notizia della morte della sovrana era già stata diffusa. Il Duca è così arrivato al Castello solo dopo un’ora e mezza l’annuncio della scomparsa di Sua Maestà.

Ad attendere il Principe Harry a Balmoral c’erano suo padre, il neo eletto Re Carlo, suo fratello William, e i suoi zii, figli della Regina, la Principessa Anna, Andrea di York ed Edoardo. Il Duca di Sussex non è dunque riuscito a salutare per l’ultima volta sua nonna, per la quale ha sempre avuto un profondo affetto, nonostante negli ultimi tempi i rapporti si fossero freddati.

Nel mentre ci si chiede se adesso, dopo la scomparsa della Regina, e dopo l’elezione di Carlo come Re, tra Harry e la sua famiglia tornerà finalmente il sereno, dopo mesi di tensioni. Solo qualche giorno fa era emersa la notizia che i Sussex avrebbero fatto la pace con William e Kate solo a una condizione. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.