1 Il nuovo lavoro del Principe Harry

È ormai trascorso più di un anno da quando il Principe Harry, sua moglie Meghan Markle e suo figlio Archie hanno ufficialmente lasciato la Royal Family inglese, rinunciando ai loro titoli di reali. I Sussex si sono così trasferiti in America, dove hanno iniziato una nuova vita. Attualmente Harry e la sua famiglia si trovano a Los Angeles, dove hanno acquistato una meravigliosa casa. Qualche giorno fa però il Duca e la Duchessa sono finiti al centro dell’attenzione mediatica mondiale per via di un’intervista bomba rilasciata ad Oprah Winfrey, durante la quale la coppia ha fatto rivelazioni sconvolgenti sulla famiglia reale e sulla loro vita a palazzo.

Come se non bastasse in queste ore è arrivata un’altra notizia che sta già facendo discutere il web. Pare infatti, come riporta Just Jared, che il Principe Harry avrebbe trovato lavoro! Ma di cosa si tratta e quale sarà il suo impiego? Stando a quanto si legge, pare il Duca sarà il chief impact officer di BetterUp Inc, una startup della Silicon Valley che offre coaching, consulenza e tutoraggio professionali. Il compito di Harry sarebbe quello di aiutare le persone a prendere le migliori decisioni sulla strategia di prodotto, i contributi di beneficenza e altro ancora. Queste le dichiarazioni che il Principe avrebbe scritto in un’email a WSJ in un’e-mail quando gli è stato chiesto di accettare il lavoro:

“Intendo contribuire a creare un impatto nella vita delle persone. Il coaching proattivo offre infinite possibilità di sviluppo personale, maggiore consapevolezza e una vita migliore a tutto tondo”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale. Dopo il divorzio dalla famiglia reale il Principe Harry sembrerebbe aver trovato lavoro, e sarebbe pronto a prendersi cura di sua moglie Meghan, di suo figlio Archie e della sua seconda figlia, che nascerà tra qualche settimana. Nel mentre qualche giorno fa abbiamo appreso che Harry, dopo l’intervista con Oprah, avrebbe sentito telefonicamente suo fratello William e suo padre Carlo. Rivediamo cosa sarebbe accaduto tra i tre.