1 La confessione del Principe Harry

Nelle ultime ore a finire nuovamente al centro dell’attenzione mediatica è stato il Principe Harry. Solo qualche mese fa come ricorderemo il Duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle hanno rilasciato un’intervista bomba ad Oprah Winfrey, che ha fatto discutere il mondo intero, durante la quale hanno lanciato accuse choc alla Royal Family inglese. Adesso Harry è stato protagonista di un episodio della serie sulla salute mentale The Me You Can’t See, della quale lui stesso è il creatore e il produttore insieme ad Oprah. Nel corso della chiacchierata, il Duca ha parlato del periodo più buio della sua vita. Il Principe ha infatti raccontato di aver fatto abuso di alcol e droghe in passato, per cecare di lenire il dolore scaturito dalla ferita mai richiusa per la morte di sua madre Lady Diana. Queste le sue forti dichiarazioni:

“Il venerdì o il sabato bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Bevevo e prendevo droghe non perché mi divertissi ma per sentire meno. Cercavo di nascondere il dolore. Dai 28 ai 32 anni è stato un periodo da incubo nella mia vita, impazzivo ogni volta che saltavo in macchina e ogni volta che vedevo una telecamera. Volevo bere, prendere droghe. Volevo cercare e fare cose che mi facevano sentire meno come mi sentivo… ma lentamente ho preso coscienza. Ero da solo a bere non perché mi piaceva, ma perché stavo cercando di nascondere qualcosa”.

Ma non solo. Il Principe Harry ha infatti lanciato nuove accuse alla Famiglia Reale e a suo padre Carlo. Il Duca ha infatti ammesso di non aver ricevuto alcun tipo di supporto dai suoi parenti, nonostante le sue richieste di aiuto fossero palesi. Ecco cosa racconta in merito:

“Pensavo che la mia famiglia avrebbe aiutato, ma ogni singola domanda, richiesta, avvertimento, qualunque cosa, è stata accolta con un silenzio totale. Quando io e William chiedevamo conto a nostro padre del gelo della famiglia lui rispondeva: ‘Beh, è stato così per me e quindi sarà così anche per voi’. Non ha senso. Solo perché tu hai sofferto non significa che i tuoi figli debbano soffrire”.

