Mentre William è in Brasile per l’Earthshot Prize, un clamoroso flashback riporta l’attenzione sul fratello. Indiscrezioni sulla presunta gelosia e il fantasma della Royal Rebel sulla spiaggia di Copacabana

Il Principe di Galles, William, è sbarcato a Rio de Janeiro, e l’attenzione dei riflettori è tutta per lui e per la sua missione ambientalista: la quinta edizione dell’Earthshot Prize in concomitanza con il vertice della COP30 a Belem. Un viaggio dal grande peso istituzionale, focalizzato su soluzioni pionieristiche contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, come conferma l’Ambasciata britannica. Il Principe ha approfittato della visita per una sfida a beach volley sulla sabbia di Copacabana. Fino al 5 novembre, William è immerso in incontri cruciali con innovatori, investitori e leader indigeni, tessendo la tela di un futuro più verde.

Il fantasma di Harry a Copacabana

Ma la cronaca rosa, si sa, ha una memoria lunga e capricciosa. Nella sfida all’ultimo colpo a Beach volley giocata dal Principe William, a catalizzare un’inaspettata ondata di rumors e chiacchiere è stata un’immagine che, pur non essendo di stretta attualità, è tornata prepotentemente a galla sui social e nelle redazioni: quella di Harry che, anni fa, giocava a beach volley proprio sulle celebri sabbie di Copacabana. Era il 2012, un’altra epoca, un altro Harry, forse meno “ribelle” ma già più scanzonato del fratello. All’epoca, il duca di Sussex si esibì in una performance atletica che fece il giro del mondo, un momento di pura e calorosa interazione col popolo brasiliano che incorniciò perfettamente il suo lato più spontaneo e pop.

Il confronto (involontario) tra fratelli

Oggi, con William impegnato in una visita rigorosa e formale a Rio, l’eco di quel momento giocoso di Harry crea un involontario, ma potentissimo, contrasto. La visita del Principe di Galles è seriosa, concentrata sul futuro del pianeta; ma l’ombra del fratello, il “principe scapestrato” che ha scelto una vita West Coast, si allunga involontariamente, sollevando di nuovo quel velo di presunta rivalità fraterna. Non sfugge agli osservatori più attenti come la figura di William, pur impeccabile nel suo ruolo, fatichi a scrollarsi di dosso una certa aura di compostezza che talvolta lo rende meno magnetico per il grande pubblico rispetto all’irriverenza, seppur controversa, di Harry. La scelta della location, Rio, porta inevitabilmente a un confronto, sussurrato nei salotti bene e gridato sui tabloid: chi, tra i due, ha saputo davvero conquistare il cuore del popolo?

