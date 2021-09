1 Il nome usato dalla Principessa Charlotte a scuola

Così come per tutti i bambini della sua età, anche per la Principessa Charlotte, secondogenita del Principe William e di Kate Middleton, è vicino il ritorno a scuola. Come vi abbiamo raccontato già in articoli precedenti Charlotte e suo fratello George frequentano entrambi a Londra la Thomas’s Battersea.

Stando a quanto raccolto da Fanpage.it sul The Mirror si legge un vecchio aneddoto che riguarda proprio i bambini. Pare infatti che William e Kate credono sia giusto, anche per evitare disagi particolari, che i loro figli vengano trattati a scuola esattamente come tutti gli altri alunni, senza alcun tipo di distinzione, sebbene siano dei Reali. Una nobile scelta per fare in modo che entrambi possano vivere un’infanzia felice. Stessa sorte anche per Louis. Un qualcosa che, a quanto pare, con il trascorrere degli anni hanno deciso di conservare.

Come accaduto per George, anche la Principessa Charlotte utilizza un altro nome tra i banchi di scuola. Anche in passato è accaduto lo stesso per William e Harry. Questa scelta è arrivata per evitare che ci siano delle divergenze con gli altri compagni. Per qualche ora, dunque, svestiranno i panni di membri della Royal Family. Il Principino, per esempio, si fa chiamare George Cambridge, quindi il suo primo nome e il titolo nobiliare dei genitori (Duchi di Cambridge).

E per Principessa Charlotte cosa cambia invece? Il suo nome per intero è Charlotte Elizabeth Diana ed esattamente come suo fratello si fa chiamare Charlotte Cambridge. Ma non solo. Stando a quanto si legge su Fanpage.it la bambina avrebbe anche dei nomignoli scelti dai suoi genitori. William per esempio la chiama “Mignonette”, ovvero piccola, dolce ecc; mentre Kate ha scelto come ‘soprannome’ Lottie.

E voi conoscevate queste curiosità sulla Principessa Charlotte? Le news su di lei non sono finite qui…