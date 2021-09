1 La richiesta di Harry e Meghan per il battesimo

Lo scorso giugno la vita di Harry e Meghan si è arricchita grazie alla nascita della piccola Lilibet Diana. A differenza di suo fratellino Archie, lei è nata lontana dai riflettori. Nessuno shooting fotografico e nessuna apparizione pubblica. Almeno al momento.

Gli unici che hanno avuto modo di conoscerla, attraverso una videochiamata, sono stati i membri della Royal Family. Nel mentre però le cose potrebbero cambiare, dato che il battesimo di Lilibet Diana si avvicina con Harry e Meghan pronti a fare una richiesta davvero speciale alla Regina Elisabetta, nonostante i rapporti tesi. Stando a quanto raccolto da Fanpage.it pare infatti che i Duchi di Sussex abbiano intenzione di chiedere a Sua Maestà di poter celebrare l’evento in Inghilterra, a Windsor. Un modo come un altro per rispettare il protocollo e quella che è la tradizione.

Al momento pare ci siano degli scogli da superare. La Royal Family non sembra aver dimenticato quanto accaduto nel recente passato, tra interviste e accuse choc, e sembra essere restia nell’accettare questa proposta. Sebbene i rapporti siano piuttosto compromessi, Harry e Meghan sembrano essere comunque fiduciosi, specialmente il Principe. Tra lui e sua nonna c’è sempre stato un legame unico e spera che quest’ultima possa in qualche modo concedergli un seconda chance.

Da quel che si vocifera, come riporta Fanpage.it, la Regina Elisabetta potrebbe accettare la richiesta anche perché speranzosa di poter riabbracciare presto i suoi nipotini e conoscere per la prima volta Lilibet Diana. Resta quindi da capire se ora la Sovrana accetterà la richiesta speciale fatta da Harry e Meghan. Di sicuro i Sussex dovranno stare attenti: ogni minimo passo falso potrebbe costargli caro! Andiamo a vedere perché…