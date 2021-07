PRX THEPARY: voce all’esperta sui benefici del trattamento

La dottoressa Lucia Batacchi è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze. Esperta in medicina estetica grazie al diploma quadriennale conseguito presso la scuola Fatebenefratelli di Roma, è specializzata in allergologia. Ha frequentato un corso biennale in medicina di base e un master in scienze tricologiche e mediche presso l’Università di Firenze.

Attualmente svolge la sua attività professionale presso i suoi ambulatori di Arezzo e Firenze, dove collabora con la Clinica Villa Cherubini.

Il parere su PRX Therapy

Come ha iniziato la sua carriera in medicina estetica?

“Il mio lavoro si è sempre svolto prevalentemente sulla medicina estetica e sulla tricologia. È da circa quindici anni che mi dedico giornalmente, a tempo pieno, alle esigenze dei miei pazienti. Spesso arrivano anche da altre regioni, specialmente per la tricologia. In questi anni è cambiata l’esigenza del paziente, ma è rimasta sempre la passione per queste attività che sono il mio scopo di vita, la mia vocazione”.

Quali trattamenti offre nel suo ambulatorio?

“Offro trattamenti mirati e protocolli associati, sempre all’avanguardia, grazie a un costante aggiornamento sulle metodiche, le tecnologie e le terapie. Il mio obiettivo è trovare trattamenti senza complicanze per il paziente, che diano un risultato certo, anche oltre le aspettative.

Un trattamento che risponde a queste caratteristiche è il PRX-T33, che associa un tricloroacetico al perossido d’idrogeno, in grado di stimolare il metabolismo cellulare, uniti ad un cogico dall’azione depigmentante, con il conseguente risultato immediato di una pelle ben distesa e luminosa. Adatto a tutte le età, anche a chi assume farmaci o è affetto da patologie. Amplifica il risultato di filler, botox e macchinari: bellissima l’associazione con la carbossiterapia”.

Perché offre PRX Therapy?

“È una tecnica indolore, infatti non vengono utilizzati aghi e può essere svolto in ogni mese dell’anno. È un trattamento completo, per questo consiglio sempre ai pazienti la continuità cosmetologica domiciliare, che spesso consegno personalmente, in modo da garantire la compliance terapeutica”.

Chi si rivolge a lei?

“Si rivolgono a me pazienti di ogni età ed estrazione sociale, donne e uomini”.

Qual è il suo segreto di bellezza?

“Rispetto le esigenze di ognuno, grazie ad un accurato ascolto delle richieste ed accompagno i pazienti in un percorso personalizzato. Il PRX-T33 aiuta quotidianamente ad esaltare il risultato dei trattamenti, traendo degli ottimi risultati”.

a cura di Ilenia Menale

Novella 2000 © riproduzione riservata.