PRX Therapy: il trattamento estetico che ridona luce

La dottoressa Maria Gavrilova, dermatologa, si occupa della salute della pelle delle donne. Lavora come dermatologa da 13 anni ed è socia della Società Spagnola di Dermatologia (AEDV), International Dermoscopy Society (IDS) e del European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Parla italiano, russo, spagnolo e inglese.

I benefici di PRX Therapy

Dottoressa Gavrilova, lei è medico estetico e amante della bellezza. Ci racconta di più della sua professione?

La Medicina estetica è un mondo magico, perché non solo aiuta a migliorare l’apparenza, ma soprattutto regala felicità e amore per noi stessi. Oggi viviamo e restiamo in salute più a lungo, ma a volte abbiamo l’impressione che il nostro aspetto esteriore non rispecchi come ci sentiamo dentro. La mia professione aiuta a sentirsi belli a qualsiasi età.

Come utilizza con i suoi pazienti PRX Therapy?

Il medico estetico è come un direttore d’orchestra che ha a sua disposizione diversi strumenti per creare una melodia bella ed armonica. Tra questi: laser, iniezione con acido ialuronico, botox, peeling… PRX Therapy è uno degli strumenti che utilizzo per dare subito alla pelle un aspetto tonico, radioso e sano. È attivo come microesfoliante e al tempo stesso ricompatta i tessuti e stimola l’attività dei fibroblasti.

Come si trovano i suoi clienti?

È uno dei loro trattamenti preferiti. Soprattutto per prepararsi alle feste: effetto sicuro, immediato e naturale, perfetto per chi non vuole prodotti più invasivi o irritanti.

Risultati eccellenti

Ci racconta un caso di successo, un “prima e dopo” eclatante?

Mi ricordo un messaggio della mia paziente il giorno successivo del trattamento: ‘Quel trattamento è fantastico, sembra che mi si siano appiattite anche le rughe naso-labiali, poi molta luminosità, una magia!’. È la dimostrazione che scegliendo un trattamento giusto possiamo ottenere risultati bellissimi senza utilizzare tecniche invasive.

Qual è la raccomandazione che vuole fare a tutti i suoi pazienti?

Non dimenticatevi mai di amare voi stessi. I trattamenti di medicina estetica possono motivare per continuare a prendersi cura di se stessi anche a casa: applicare cosmetici domiciliari, mangiare bene, fare sport e dedicare più tempo a cose che ci piacciono e portano emozioni positive.

