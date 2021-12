Dieta last minute? No! Scegli i prodotti di Italfarmacia

Festività e dieta

Le festività natalizie sono quasi ar rivate e, come ogni anno, in questo periodo siamo sommersi dalle proposte di improbabili diete last minute. Perdere il grasso superfluo, però, non è solo un fatto estetico. Riguarda la nostra salute e il nostro benessere! Sovrappeso e obesità sono sempre più diffusi insieme a patologie che hanno alla base processi infiammatori spesso determinati dall’eccessivo utilizzo degli zuccheri nella nostra alimentazione.

Se abbiamo deciso di liberarci del grasso superfluo dobbiamo assicurarci di scegliere un percorso sicuro, efficace, rapido che dia benefici non solo alla nostra linea, ma soprattutto alla nostra salute.

Studi sempre più numerosi dimostrano che le diete chetogeniche, le VLCKD (very low calorie ketogenic diet) sono efficaci e sicure nella perdita di peso per il paziente con obesità.

Parallelamente alla riduzione del peso (legata principalmente alla riduzio ne del grasso viscerale e non della massa muscolare), si ha un significativo miglioramento del quadro lipidico, la riduzione della pressione arteriosa, la riduzione dello stress ossidativo e dell’infiammazione cronica di basso grado, la riduzione dell’insulino-resistenza.

Si hanno effetti molto favorevoli in pazienti con obesità e diabete mellito tipo 2, perché si verifica un significativo miglioramento del compenso glicometabolico, superiore a quello ottenuto con diete ipocaloriche standard.

Questi meccanismi determinano una rapida ed efficace riduzione dei principali fattori di rischio cardiovascolari.

Insomma, tra le innumerevoli proposte per perdere peso, scegliamo quella che ci farà perdere grasso e non semplicemente peso, e che riesca a proteggere la massa muscolare perché muscoli allenati fanno aumentare il metabolismo e quindi il dispendio energetico, consentendo di dimagrire o mantenere il peso forma con maggiore facilità.

L’attività muscolare influenza anche i livelli di ormoni che regolano i processi metabolici con un effetto protettivo verso il diabete o l’eccesso di colesterolo.

Scegli la Liposuzione Alimentare

La LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21 K consente di “aggredire” non solo il grasso sottocutaneo, ma anche il grasso addominale, con riduzione dei livelli di infiammazione e dei rischi conseguenti. Non è una dieta, perché deve essere seguita, sotto controllo medico, massimo per tre settimane e, se necessario, può essere ripetuta.

È un trattamento normoproteico, in quanto le proteine assunte corrispondono a quelle che dovrebbero essere introdotte in relazione al peso anche in un’alimentazione equilibrata.

L’integratore appositamente formulato, AMIN 21 K, permette che si sviluppi il processo della chetosi, per cui il nostro organismo si alimenta bruciando i grassi in eccesso.

La conseguenza positiva è che la sensazione di fame scompare dopo 48 ore. La figura si rimodella, ma viene attaccata solo la “massa grassa” e mantenuta, e a seconda del caso rafforzata, la “massa magra”.

La breve durata dei trattamenti proposti, l’azione della chetosi e il supporto del medico specialista garantiscono un dimagrimento rapido, sano e sicuro.

Vantaggi e integratori

Decine di migliaia di casi studiati dimostrano che, con un trattamento, si può “perdere” in media tra il 7 e il 10% del peso iniziale. Per queste sue caratteristiche il trattamento vanta percentuali di abbandono inferiori alle altre diete.

Naturalmente, alla fine del percorso, sarà necessario adottare regime dietetico adeguato alle nostre esigenze per mantenere i risultati raggiunti.

Per un ulteriore supporto alla nostra salute teniamo conto che i due terzi delle cellule del sistema immunitario si trovano nell’intestino, e il microbiota ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e bilanciato. Ma non basta: recenti studi hanno dimostrato la sua influenza nel mantenimento del peso al di sotto dell’obesità.

BIOCULT STRONG è un integratore innovativo di 120 miliardi di probiotici. Contiene 8 ceppi batterici (probiotici) scelti tra quelli che sappiamo essere più frequenti nel microbiota di persone sane. Così potremo affrontare le insidie che nuocciono al nostro organismo.

Un ulteriore vantaggio: si conserva a temperatura ambiente.

