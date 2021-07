PRX THERAPY: il parere del medico estetico Alessia Pini

La dottoressa Alessia Pini è un medico chirurgo esperta in medicina estetica. Coordinatore regionale della Toscana della Società Italiana di Medicina Estetica, è esperta di tricologia medica e chirurgica, laserterapia, dermatologia cosmetica e medicina anti-invecchiamento.

Le abbiamo rivolto alcune domande raccogliendo le sue considerazioni su PRX Therapy.

Il parere di Alessia Pini su PRX Therapy

Dottoressa, quando ha iniziato la sua carriera?

Circa 20 anni fa, quando lavoravo in un reparto di dermatologia clinica di un’importante clinica privata. Mi fu chiesto di aprire il primo ambulatorio di medicina estetica, e da allora mi sono sempre dedicata a questa branca della medicina. Oggi, nel mio centro di Firenze, la medicina estetica è diventata sempre più una medicina preventiva, degli inestetismi e dell’invecchiamento cutaneo, che si prende cura degli adolescenti fino alla donna in menopausa e alla prevenzione delle patologie correlate.

Quali sono i principali trattamenti che offre nel suo ambulatorio?

Dopo un’accurata visita medica a 360°, valuto insieme al paziente quali sono i suoi punti di forza per valorizzarli, e i punti deboli, in modo da programmare un progetto di mantenimento e un eventuale correttivo. Le tecniche e trattamenti che utilizzo sono tantissimi, dai più noti filler a base di acido ialuronico ai fili di trazione per i lifting non chirurgici, alla carbossiterapia fino ai laser di ultima generazione e alla vacuum terapia per il rimodellamento corporeo in maniera del tutto naturale e indolore.

Come valuta PRX Therapy?

PRX Therapy è una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina estetica. È una vera biostimolazione a tutti gli effetti ma senza aghi. Quindi, completamente indolore ma con risultati incredibili già dalla prima seduta. Nei miei protocolli non manca mai, perché è un’ottima stimolazione del derma a livello ambulatoriale. Poi le pazienti continuano con la terapia domiciliare massimizzando i risultati e prevenendo l’invecchiamento cutaneo.

Chi sceglie la PRX Therapy

Che tipologia di clientela si rivolge a lei?

Una clientela sempre più attenta ed esigente: si rivolgono a me per rendere al meglio il loro aspetto ma soprattutto la loro qualità di vita. Nel mio studio entrano soggetti di tutte le età: dal giovane adolescente per la cura dell’acne o per un problema tricologico, a giovani donne interessate alla prevenzione dell’invecchiamento cutaneo e alla correzione soft di qualche inestetismo. E soprattutto donne e uomini che vogliono vivere al meglio la loro età.

Ci svela il suo segreto di bellezza?

Fondamentale è una corretta prevenzione, con uno stile di vita sano e un’alimentazione bilanciata. Come sanno bene i miei pazienti, per la nostra pelle non deve mai mancare una skin beauty routine personalizzata in base al proprio biotipo cutaneo e alla stagione, e un trattamento biostimolante con PRX Therapy almeno due volte l’anno, in autunno e in primavera, per un effetto naturale ed elegante che duri nel tempo.

a cura di Ilenia Menale

