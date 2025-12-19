Il singolo di Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, racconta la difficoltà di chiudere ciò che resta sospeso e conquista il pubblico grazie a una ballad intima che trasforma fragilità in arte

Punto, brano di eroCaddeo (nome d’arte di Damiano Caddeo, 27 anni) vola su Spotify con quasi 1,5 milioni di ascolti.

Tra l’altro, su Novella 2000 l’articolo su di lui conteneva una foto sbagliata. Ce ne scusiamo con Damiano e gli interessati.

Il brano nasce, per sua stessa ammissione, dal dolore e dalla difficoltà di chiudere ciò che è rimasto sospeso. Racconta la sospensione del restare “a metà”, privi di una conclusione definitiva.

Le virgole che non si trasformano in punti diventano metafora di legami irrisolti e confini emotivi. Ne nasce una ballad intima, capace di convertire fragilità e distanza in una forma di maturità narrativa. Il dolore riversato nell’arte.

La musica e l’amore sanno essere le migliori medicine per le ferite dell’anima. Il pubblico se ne accorge e premia.

