Quanto guadagna Putin e qual è il suo patrimonio

1 Patrimonio e guadagno di Putin

Spesso guardando i notiziari e leggendo i quotidiani ci si è chiesti quanto guadagna Vladimir Putin e quale sia il suo reale patrimonio. Nel corso degli anni sono emerse tante inchieste giornalistiche a riguardo e anche la CIA ha svolto numerose indagini, così come Alexey Navalny, un dei maggiori oppositori del Presidente russo. Le congetture su questo argomento non sembrano mancare e sono tra le più disparate tra loro.

Secondo quanto si apprende dal team giornalistico-investigativo di Occrp e di Novaya Gazeta, raccolto poi da Money, il politico avrebbe messo da parte ricchezze che si aggirano intorno ai 24 miliardi di dollari. Nel dettaglio, come su legge sul sito a cui facciamo riferimento, il politico tra gli introiti dovrebbe registrare solo il suo stipendio da Presidente. La classifica del The Guardian, per esempio, lo posiziona al nono posto tra i potenti della Terra con un guadagno annuale di ben 136.000 dollari, che risulta essere inferiore ad altri leader come Joe Biden o colleghi di altre nazioni.

E non è finita qui. Questo perché, sempre Money, riporta come oltre allo stipendio annuale da Presidente, Vladimir Putin avrebbe anche altre importanti ricchezze. Ecco quanto si legge a proposito di questo famoso patrimonio che sarebbe: “costituito dall’appartamento di 153 metri quadrati in cui abita e da altre proprietà. Come ad esempio un terreno da 1500 metri quadrati e un altro piccolo appartamento da 77 metri quadrati”.

I suoi avversari politici (e non) si sono spesso interessati a questo, per capire quanto guadagni davvero Vladimir Putin, senza però trovare mai prove certe. Continua per leggere la teoria di Bill Browder sul guadagno e sul patrimonio di Putin…