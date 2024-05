Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

Uomini e donne

Siete curiosi di scoprire quando finisce Uomini e Donne nel 2024? A rivelarvi tutte le news su quando va in onda la scelta di Daniele ci pensiamo noi. Ecco il giorno in cui termina il dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne 2024 quando finisce

Sono passati ormai diversi mesi dall’inizio della corrente edizione del dating show di Maria De Filippi. Tanti sono stati i tronisti e le troniste che hanno passeggiato per lo studio e adesso mancano solamente la scelta di Daniele e di Ida Platano.

In base alle anticipazioni e agli spoiler sull’ultima registrazione sappiamo cosa accadrà. Ma in molti adesso si stanno chiedendo quando finisce Uomini e Donne e quando va in onda l’ultima puntata.

La risposta la fornisce come al solito Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram. Stando ad alcuni calcoli, infatti, sembra chiaro che l’ultima puntata verrà mandata in onda venerdì 24 maggio 2024.

Una volta terminato al suo posto probabilmente ci sarà un pomeriggio dedicato alle soap opera o ai film per tutta la famiglia.

Vi terremo informati nel caso in cui la programmazione dovesse cambiare. Ora passiamo allo streaming delle puntate…

Dove vedere in streaming le puntate

Ora che sappiamo quando finisce Uomini e Donne nel 2024 proseguiamo con il dove vedere le puntate. Per quanto riguarda lo streaming, infine, potrete recuperare gli appuntamenti con il dating show di Canale 5, collegandovi a Internet ed entrando sulla piattaforma Mediaset Infinity in maniera completamente gratuita.

Il servizio vi permetterà di seguire sia la messa in onda in streaming che recuperare le puntate intere in un secondo momento, da PC o da un dispositivo mobile.

Ricordiamo, inoltre, che non occorre sottoscrivere alcun abbonamento. Infatti, vi basterà inserire una password e una mail valida così da poter accedere al vasto catalogo. Quest’ultimo comprende anche fiction di grande successo, come per esempio Viola come il mare e tante altre.

Potreste anche volervi collegare sul sito WittyTV in cui sono presenti anche tutte le altre trasmissioni condotte o prodotte da Maria De Filippi. Possiamo citare quindi Amici, Temptation Island e non solo.