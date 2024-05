Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Maggio 2024

Uomini e donne

Questa sera, lunedì 6 maggio 2024, è stata effettuata l’ultima registrazione della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne. Andiamo a scoprire chi ha scelto il tronista Daniele e il destino di Ida e Mario in base alle anticipazioni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 6 maggio 2024

In molti aspettavano questo momento con grande ansia e finalmente è arrivata l’ora di scoprire chi ha scelto Daniele durante l’ultima registrazione, effettuata il 6 maggio 2024, di Uomini e Donne. In base a quanto riporta il sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni scopriamo alcuni dettagli che vedremo nel corso dell’ultima puntata, in onda tra qualche settimana.

Daniele ha fatto le esterne di un giorno in una villa insieme a Gaia e Marika, che ovviamente non si sono mai incrociate. Durante la scorsa registrazione aveva affermato che non avrebbe baciato nessuna delle due perché questo gli avrebbe fatto capire molte più cose.

A questo punto sono partiti i “best moments” con entrambe le corteggiatrici, per poi cominciare con la visione delle esterne. Ma chi sceglie Daniele durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne del 6 maggio 2024? La decisione è stata quella di uscire con Gaia e il tronista si è anche messo a piangere.

La reazione di Marika, invece, è stata molto composta e non sembra essersela presa per non essere stata la Scelta. Ha rivelato di aspettarselo e ha augurato il meglio a Daniele, aggiungendo che ha fatto bene a prendere la decisione con il cuore.

Come vedremo anche in diretta su Canale 5, inoltre, le anticipazioni ci avvertono che Ida e Mario sono tornati in studio in occasione dell’ultima registrazione. Hanno svelato di non stare insieme: “Lui le ha detto che è lì per dimostrarle che ci tiene, è anche andato a casa sua per parlarle ma lei non è scesa“. In sostanza c’è stato un confronto per chiudere il percorso e si sono detti addio.

Per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne, infine, veniamo a conoscenza che Cristiano e Asmaa sono usciti insieme dal programma. Appuntamento all’ultima puntata tra pochissime settimane!