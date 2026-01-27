Stanno per disputarsi i quarti di finale all’Australian Open. Ma quando giocano Sinner e Musetti? Andiamo a scoprire gli orari dei match e dove vederli in tv.

Ecco quando giocano Sinner e Musetti

Tra poche ore si disputeranno i quarti di finale all’Australian Open ma quello che tutti si chiedono è: quando giocano Sinner e Musetti? I due campioni azzurri, protagonisti tra gli ultimi otto per il quinto Slam consecutivo, si scontreranno rispettivamente contro Ben Shelton e Novak Djokovic e di certo si preannunciano due match di fuoco. Entrambi giocheranno alla Rod Laver Arena, il centrale di Melbourne e già in molti si chiedono cosa accadrà.

Ma a che ora c’è la partita di Jannik Sinner? Il n.2 del mondo giocherà intorno alle 09:00 italiane. Si tratterà del primo match della sessione serale e stasera dunque scopriremo cosa accadrà.

A che ora gioca invece Lorenzo Musetti? Il campione scenderà in campo nell’ultimo match della sessione diurna, intorno alle 4:30 del mattino, tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio.

Dove vedere i due match in tv e in streaming

Ora che sappiamo quando giocano Sinner e Musetti, andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere i due match. Tutte le gare dell’Australian Open sono disponibili per la visione su Eurosport.

Si potrà seguire gli incontri dei due campioni azzurri anche in streaming, tramite le piattaforme Discovery Plus, HBO Max, Dazn e Tim Vision.

I due tennisti, qualora dovessero vincere i rispettivi match, si andrebbero poi ad incontrare in semifinale, in uno scontro che sta già facendo sognare tutti gli appassionati. Al momento, tuttavia, sia Jannik che Lorenzo sono pienamente concentrati sui quarti di finale, dove non sono esclusi inaspettati colpi di scena.

CREDITI FOTO SINNER: Chine Nouvelle / SIPA /IPA

CREDITI FOTO MUSETTI: PSNEWZ / SIPA / IPA

