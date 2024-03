Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Marzo 2024

La Talpa

Vi state chiedendo quando inizia il reality La Talpa nel 2024? Ecco tutte le ultime news su concorrenti, conduttori, puntate e dove vederlo in streaming.

Quando inizia La Talpa?

In molti si staranno chiedendo quando inizia La Talpa dopo essere stata rimandata molte volte negli ultimi anni. Ebbene, la risposta sembra darla Dagospia all’interno della rubrica “A lume di Candela“:

“Forse è la volta buona. Il pubblico richiede da anni il ritorno in video del reality-game ‘La Talpa’, Mediaset ha più volte annunciato l’arrivo di una nuova edizione ma il programma non è mai andato in onda. Stando alle nostre fonti, sarebbe stato fatto un passo avanti.

Il programma sarà prodotto dalla società di produzione Fremantle (Italia’s got Talent, XFactor, The Voice per citare qualche titolo). Un ritorno in onda previsto nella prossima stagione ma, a differenza di quanto circolato, non al posto del Grande Fratello che sarà riconfermato anche nella stagione 2024/2025″.

Perciò, quando torna La Talpa? Il noto reality dovrebbe venire trasmesso nella stagione televisiva 2024/2025. Al momento non sappiamo se su Canale 5 oppure su Italia 1, anche se quest’ultima opzione sembra la più probabile.

I concorrenti de La Talpa

Per adesso non abbiamo idea di chi sono i concorrenti del reality La Talpa nel 2024/2025. Si vociferavano i nomi di Gemma Galgani, Laura Maddaloni, Elenoire Casalegno, Marco Carta e Ida Platano.

Ci sono ancora troppi punti interrogativi e non abbiamo la possibilità di dare una risposta diretta. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Sicuramente ci sono persone che si stanno anche domandando chi condurrà la prossima edizione de La Talpa.

Conduttore

Tra i conduttori di cui si è fatto il nome nel corso del tempo per presentare La Talpa possiamo citare Enrico Papi. Ancora prima, invece, alcune indiscrezioni parlavano di Silvia Toffanin.

Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, i rumor puntavano su Wanda Nara.

Tuttavia nulla di questo è stato confermato e per il momento non abbiamo ulteriori informazioni.

Quante puntate ha La Talpa?

Ma quante puntate ha La Talpa nella stagione 2024/2025? Per adesso non abbiamo a disposizione un numero preciso, ma si pensa che dovrebbe durare alcuni mesi. Vedremo, inoltre, se verrà scelto di mandarlo in onda con doppio appuntamento settimanale oppure no.

Come sappiamo si tratta di un reality in cui i concorrenti devono affrontare varie prove e La Talpa si svolge cercando di individuare chi è il sabotatore del gruppo.

Ora che abbiamo capito cos’è e come funziona, possiamo passare a vedere quante edizioni ha avuto e tutti i vincitori…

Vincitori

Chi sono i vincitori della prima, seconda e terza edizione de La Talpa? Il primo anno è stato vinto da Angela Melillo, mentre il secondo da Gianni Sperti. Nel terzo ciclo di puntate, invece, la vittoria se l’è aggiudicata Karina Cascella.

Vedremo chi vincerà La Talpa ne l’edizione 2024/2025, nel caso in cui dovesse davvero andare in onda.

Passiamo, adesso, a dove rivedere il reality in TV e in streaming…

Dove vedere La Talpa in streaming

Per quanto riguarda lo streaming, infine, potrete recuperare gli appuntamenti con il reality di Canale 5, collegandovi a Internet ed entrando sulla piattaforma Mediaset Infinity in maniera completamente gratuita. Il servizio vi permetterà di seguire sia la messa in onda in streaming che recuperare le puntate intere in un secondo momento, da PC o da un dispositivo mobile.

Ricordiamo, inoltre, che non occorre sottoscrivere alcun abbonamento. Infatti, vi basterà inserire una password e una mail valida così da poter accedere al vasto catalogo. Quest’ultimo comprende anche fiction di grande successo, come per esempio Buongiorno mamma e tante altre.