Quando Pietro Fanelli criticò “il marasma di me*da come Canale 5” (ma oggi è un naufrago de L’Isola)

Nicolò Figini | 9 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Forse non tutti lo sanno ma Pietro Fanelli, naufrago de L’Isola dei Famosi 2024, in passato ha commentato in negativo i programmi di Canale 5

Pietro Fanelli, concorrente della corrente edizione de L’Isola dei Famosi, in passato ha espresso delle forti opinioni in merito ai programmi che lui stesso definisce “trash“. Ecco che cosa avrebbe affermato appena un anno fa.

Le critiche di Pietro Fanelli su Canale 5

Ieri sera abbiamo conosciuto Pietro Fanelli, un naufrago de L’Isola dei Famosi che ha già avuto un piccolo scontro con Vladimir Luxuria. al pubblico è stato presentato come un poeta e un’anima antica, che abbiamo già visto di recente nel reality Netflix Summer Job.

A quanto pare, però, si sarebbe pentito della sua partecipazione allo show e lo avrebbe confessato in privato al tiktoker Marco Santarpia, il quale avrebbe poi divulgato i messaggi. In tale occasione Pietro avrebbe affermato di essersi pentito di aver “avuto la tragica e stupida idea” di prendere parte alla “più grande trashata e schifezza” che avesse mai visto.

Non contento poi avrebbe anche rivolto un pensiero in negativo a Canale 5 e ai programmi che vengono mandati in onda sulla rete Mediaset. Come riporta anche Davide Maggio, infatti, avrebbe confessato che i social e il reality lo hanno “bruciato“. Questo perché la gente non lo prenderebbe più sul serio. Infine avrebbe precisato che lui ama l’arte e “non tutto questo marasma di me*da come Canale 5“.

“TikTok e il reality mi hanno soltanto bruciato, le persone mi associano a quello schifo e non mi prendono sul serio. Tutta colpa mia e delle mie scelte affrettate. Dovevo aspettare, anche per tutta la vita forse. Sarei stato più fedele a me stesso.

Sarebbe stato più dignitoso aspettare. Vivere per ciò che amo, vivere della mia arte aspettando l’occasione giusta, che avrebbe fatto risaltare il vero me. (…) Ci tengo a ribadire che io amo l’arte e non tutto questo marasma di me*da come Canale 5, i trapper e i social ecc ecc”.

Tuttavia oggi sembra essere ritornato sui suoi passi e ha deciso di dare un’altra possibilità alla televisione con L’Isola dei Famosi. Del resto Pietro Fanelli non è il primo (e non sarà l’ultimo) a cambiare punto di vista.

Di recente anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatriz era stata accusata di aver criticato duramente il dating show per poi ritrovarcisi qualche anno più tardi. Tuttavia lei stessa ha spiegato, con il sostegno di Maria, che cambiare idea è umano.