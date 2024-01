Quanto avrebbe guadagnato Ilary per il docufilm e la cifra (enorme) che avrebbe chiesto Totti per la replica

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Gennaio 2024

Francesco Totti Ilary Blasi

Svelato quanto avrebbe guadagnato Ilary Blasi per il documentario Unica e quanto avrebbe chiesto Totti per una replica

Quanto avrebbe percepito Ilary Blasi per la sua versione dei fatti dopo la separazione da Francesco Totti, nel documentario Unica? Gabriele Parpiglia ha rivelato l’importante cifra, ma anche quanto avrebbe chiesto “Er Pupone” per poter replicare alle dichiarazioni dell’ex moglie.

Quanto avrebbe guadagnato Ilary Blasi per Unica

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato argomento di discussione negli ultimi due anni. Dopo un lungo silenzio la conduttrice ha deciso di vuotare il sacco. E l’ha fatto con il documentario Unica (su Netflix). Un progetto in cui la Blasi ha rivelato i retroscena della separazione. Una risposta peraltro alla famosa intervista dell’ex capitano giallorosso a Il Corriere della Sera.

I più curiosi si sono spesso domandati quanto avrebbe percepito Ilary Blasi per il documentario, anche a seguito dell’uscita del libro come vedremo. Quanto ha guadagnato Ilary per tali rivelazioni sulla sua vita privata? A parlarne è il giornalista Gabriele Parpiglia. Ospite di Password su RTL 102.5, il giornalista ha svelato a quanto ammonterebbe la cifra.

Parpiglia ha rivelato che il cachet di Ilary Blasi sarebbe “meno di un milione di Euro”, anche se in tanti si aspettavano qualcosa di più per le dichiarazioni fatte. E Francesco Totti? L’ex capitano della Roma pare potesse essere disponibile a una replica, ma quanto richiesto sarebbe troppo elevato per la realizzazione di un progetto:

“Quanto ha chiesto Francesco Totti? Più di un milione, più di due milioni, più di tre milioni… ha chiesto tanto, motivo per cui non penso ci sarà questa replica”, ha concluso il giornalista.

Ovviamente non abbiamo alcuna certezza che le cifre in questione siano queste, poiché Ilary Blasi non ne ha mai parlato apertamente e Francesco Totti non ha mai lasciato intendere di voler rispondere pubblicamente. Quindi prendiamo il tutto con le pinze.

Intanto recentemente Ilary Blasi, dopo il successo ottenuto con il suo docufilm, è tornata a far parlare di sé per il debutto del libro Che stupida – la mia verità. La conduttrice si è detta pronta a raccontare il dolore vissuto per la rottura dal suo ex marito e la sua rinascita. Avrà lo stesso riscontro da parte del pubblico?