Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Gennaio 2024

Grande Fratello

Mirko Brunetti avrebbe chiuso la diretta Instagram con Angelica Baraldi e Ciro Petrone dopo aver visto una scena al Grande Fratello con protagonisti Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi.

La reazione di Mirko Brunetti

In questi mesi, specialmente dopo l’uscita di Mirko Brunetti dal Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero si sono avvicinati molto. Tanto da far pensare a qualche fan che tra loro potrebbe anche nascere qualcosa di più profondo di un’amicizia. O che per lo meno il gieffino sia interessato ad approfondire la conoscenza.

Li abbiamo visti molte volte abbracciarsi o parlare nella notte sotto le coperte del medesimo letto. E tutto ciò non dovrebbe nemmeno infastidire più di tanto Mirko, soprattutto se consideriamo il fatto che la loro relazione è finita ormai da diversi mesi, con un’ulteriore conferma dentro la casa.

Tuttavia Mirko Brunetti si è già dimostrato geloso di Giuseppe Garibaldi e lo ha palesato in una precedente puntata in diretta su Canale 5. Perla, però, si era arrabbiata e aveva affermato di poter fare ciò che voleva essendo single. Fatto sta che ieri sera l’ex concorrente era in Live su Instagram con Ciro Petrone e Angelica Baraldi.

Insieme stavano guardando la diretta su Mediaset Extra quando pare che sia accaduto qualcosa che ha fatto ingelosire anche Brunetti. Tutti avrebbero visto Perla sedersi sulle ginocchia di Garibaldi e questo lo avrebbe molto infastidito. Secondo diversi utenti, quindi, avrebbe preferito andare a fare altro piuttosto che continuare la visione.

Mirko che chiude la diretta dopo che Angi e Ric gli dicono di non accendere il 55 perché quella scena non gli potrebbe piacere… NON HO CERTEZZE MA NEMMENO DUBBI #perletti pic.twitter.com/dBdaWamYZB — ~perlettiera~ (@Amici20Anna) January 11, 2024

C’è però anche chi afferma che le cose non siano andate così e che la gelosia verso Perla Vatiero non c’entri assolutamente nulla. Quale sarà la verità? Può darsi che nella puntata di lunedì il conduttore faccia intervenire ancora una volta Mirko Brunetti così da avere un nuovo scontro/confronto i tre diretti interessati.

Nel caso tutto ciò dovesse avvenire vi terremo informati.