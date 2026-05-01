Una borsa può avere un potere veramente incredibile e le donne di tutto il mondo lo sanno. Fondamentale nella vita quotidiana, può essere una meravigliosa alleata per look di tutti i giorni e look più eleganti. La Birkin di Hermès è tutto questo e molto di più: si è aggiudicata il titolo di borsa più cara del marchio, con un valore altissimo.

Quanto costa la borsa più cara di Hermès?

La borsa più cara di Hermès è la Birkin. Il suo valore ha superato gli otto milioni di euro. Non è solo una borsa, ma un simbolo iconico per eccellenza, creata dalla casa di moda francese in onore della famosa attrice, cantante e icona di stile Jane Birkin. Una borsa che ha fatto la storia è ha lasciato il segno e che oggi vanta un valore davvero altissimo.

La Birkin è nata nel 1984 ed è stata la punta di diamante della vendita Fashion Icons di Sotheby’s a Parigi. Una vendita da record, per la cifra incredibile di 8.582 milioni compresi i diritti d’asta. Ha superato anche la vendita della borsa più costosa mai venduta all’asta. Si tratta di una Kelly Hermès in coccodrillo, impreziosita da oro bianco e con diamanti incastonati. Secondo quanto riportato da Sotheby’s, ha superato i 438.000 euro.

La borsa più cara di Hermès: la sua storia

La borsa modello Birkin è diventata una vera icona di stile, simbolo assoluto del lusso e dell’alta moda. Una nascita del tutto casuale che ha rivoluzionato la moda. Jean-Louis Dumas, imprenditore e storico presidente del gruppo Hermès dal 1978 al 2006, per puro caso aveva affrontato un volo Parigi-Londra seduto accanto alla famosissima Jane Birkin. L’attrice, che viaggiava con un cesto di vimini ricco di accessori, fece cadere il contesto per errore e iniziò a lamentarsi con il suo compagno di viaggio del fatto che non esisteva una borsa da donna abbastanza pratica e capiente da contenere tutto ciò di cui aveva bisogno per il suo bambino. Non lo aveva riconosciuto e ancora non sapeva che da quell’incontro sarebbe nato un modello di borsa pronto a segnare la storia della moda.

Questa famosa borsa ha raggiunto un valore così alto grazie alla carriera e alla notorietà di Jane Birkin, morta nel 2023, ma anche perché si tratta della prima versione di quella che oggi è la diventata la borsa più desiderata di tutto il mondo. Ogni modello è fatto a mano da artigiani, che lavorano per molte settimane prima di ottenere il risultato desiderato. Per comprarne una nuova bisogna mettersi il lista d’attesa, della durata di mesi o anni, e per farlo bisogna dimostrare di essere un “sostenitore” del marchio e di aver comprato altre cose. Per questo le borse hanno ottenuto uno status di esclusività e lusso davvero unico al mondo.