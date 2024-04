Fedez ritrova Paris Hilton al Coachella (e poi le ‘ruba’ la giacca) – VIDEO

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Aprile 2024

Fedez

Fedez ha incontrato Paris Hilton durante il Coachella e hanno fatto un video-saluto a Donatella Versace.

Fedez con Paris Hilton

L’ultima volta che abbiamo visto Fedez in televisione è stato a Belve nel corso di un’intervista con Francesca Fagnani. Qui ha risposto a varie domande sulla sua carriera e sulla propria vita privata, ricevendo il sostegno di molte celebrità. La stessa conduttrice ha espresso un parere sul rapper:

“Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini. Sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante”.

Dopo la messa in onda si è goduto alcuni giorni a Miami con i figli Vittoria e Leone, per poi partire alla volta di Los Angeles per prendere parte come spettatore al Coachella. Si tratta di un noto ed esclusivo evento musicale americano in cui tra gli ospiti di quest’anno abbiamo visto Billie Eilish e Lana Del Rey.

In queste ore, inoltre, Fedez ha pubblicato alcuni video sul proprio profilo Instagram in cui immortala l’incontro con Paris Hilton. La nota ereditiera lo saluta con un abbraccio e poi insieme mandano un videomessaggio a Donatella Versace: “Ci manchi, queen“. Tra gli altri firmati anche una scenetta divertente in cui Federico indossa la giacca di Paris scrivendo ironicamente di avergliela “rubata“.

Sicuramente una serata molto divertente per l’artista ma anche per tutti i fan che lo stanno seguendo in questa avventura statunitense. In molti, nel mentre, si stanno però chiedendo dove sia finita Chiara Ferragni. L’influencer si è presa una pausa dai social per riapparire nel fine settimana con la famiglia in gita a Cremona, sua città natale.

Al momento non sappiamo quali siano i rapporti tra Chiara e Fedez, ma rimaniamo in attesa di saperne di più.