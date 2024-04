Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Amici 23

Siete curiosi di scoprire chi è il fisioterapista di Gaia che ha fatto molto parlare di sé sui social per il suo aspetto fisico? Ecco tutto ciò che sappiamo su età, vita privata e il profilo Instagram del professionista di Amici.

Chi è Giacomo, il fisioterapista di Gaia

Come ben sappiamo Gaia, a seguito di un infortunio, dovrà portare il tutore per alcune settimane e non potrà esibirsi. Invece di farla tornare a casa il suo insegnante ha scelto di fare entrare un’altra ballerina che si esibirà al suo posto mentre l’allieva si rimetterà in sesto.

Durante la quarta puntata del Serale, andata in onda ieri sera, la concorrente infortunata è stata trasportata in braccio da due addetti ai lavori e tutti hanno cominciato a chiedersi chi è il fisioterapista di Gaia ad Amici. I fan del talent si sono subito messi in moto per cercare l’identità del ragazzo visto in televisione.

Tramite una veloce ricerca sul web scopriamo che il fisioterapista si chiama Giacomo Bitelli ma non sappiamo la sua età, l’altezza o la data di nascita. Per quanto riguarda gli studi sappiamo che ha frequentato il Liceo Scientifico per poi ottenere la laurea in Fisioterapia a Roma. Nel tempo si è specializzato in traumatologia e nella riabilitazione muscoloscheletrica.

Giacomo Bitelli, il fisioterapista di Gaia ad Amici 23

Il fisioterapista di Gaia ad Amici 23 è da sempre appassionato di salute e sport, lo possiamo infatti notare dalle foto del fisico che posta sul proprio profilo Instagram. Qui contra oltre 3mila follower e lo possiamo vedere mentre è al lavoro oppure in vacanza con gli amici.

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che ha una famiglia abbastanza numerosa. Partendo dai genitori, la madre si chiama Cristiana e il padre Roberto; inoltre pare abbia un fratello, Gianluca, e una sorella, Vittoria. Non abbiamo idea se sia fidanzato oppure no perché non troviamo alcuno scatto con qualche possibile fidanzata.

Anche voi siete rimasti conquistati dal fascino del fisioterapista di Gaia, visto ieri ad Amici 23?