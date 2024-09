Vi siete mai domandati quanto è alto Tony Effe? Andiamo a scoprire la sua altezza reale e la polemica nata a fine agosto 2024 durante la quale è intervenuta anche Maria Sofia Federico.

Tony Effe quanto è alto? La sua statura reale

Nell’estate del 2024 si è molto parlato del rapper in merito alla sua presunta relazione con Giulia De Lellis. Spesso il cantante e l’influencer sono stati visti insieme nel dietro le quinte dei concerti oppure mentre si rilassavano al mare. Tuttavia nessuno dei due ha mai confermato o smentito tutte le voci che sono circolate in quelle settimane.

L’artista, nel mentre, ha dovuto far fronte anche a delle polemiche relative alla sua statura. Per tale ragione in molti hanno cominciato a chiedersi quanto è alto Tony Effe e qual è la sua altezza reale. Tutto è nato nel momento in cui, durante un’intervista con Urban Buz, di se stesso ha affermato: “Mi guardo in video e mi domando come ho fatto a diventare così bello“.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi torna dalle vacanze e mostra lo scontrino della spesa da 600 euro

Nella sezione dei commenti sono stati svariati gli attacchi al suo aspetto fisico in relazione alla statura: “Un Dio Greco di 1.65 cm“. A difenderlo ci ha pensato Maria Sofia Federico, come vedete anche qui sotto:

“È sbagliato cercare di buttare giù qualcuno che si ama in una società come la nostra che ci vuole eternamente insicuri. Ma poi, quando smetteremo di far sentire sbagliati gli uomini per il loro corpo? Questi commenti rafforzano delle aspettative tossiche sulla mascolinità”.

Dunque, quanto è alto davvero Tony Effe e qual è la sua altezza vera? Come possiamo leggere in giro per il web la sua statura è di 1 metro e 71 centimetri. Insomma, di certo il rapper non si sente più toccato da queste frecciatine senza senso di persone che vogliono solo creare una polemica inutile sul suo fisico.