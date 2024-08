L’ex volto di Temptation Island, Gabriela Chieffo, ha rivolto una critica ed è entrata a gamba tesa su Tony: “C’è il rischio che lui possa ricadere nei suoi errori. Secondo me non doveva perdonarlo, doveva fare la sua vita”.

Ex volto di Temptation Island a gamba tesa su Tony

A settembre tornerà la nuova edizione di Temptation Island (e già ci sono le segnalazioni sulla prima coppia), ma si sta tanto chiacchierando anche di quella che si è da poco conclusa. Due dei protagonisti che hanno fatto più discutere e chiacchierare sono stati Jenny Guardiano e Tony Renda.

Il deejay ha raccontato alle telecamere di Temptation Island di avere fatto per diverso tempo una doppia vita e nel villaggio dei fidanzati si è divertito. Durante il falò di confronto con Jenny, però ha ammesso di aver sbagliato tutto con lei, mentre la sua fidanzata si è mostrata forte e decisa tanto che inizialmente si pensava pure potessero uscire separati. Ma a quanto pare la ragazza ci ha ripensato e ora sono più felici che mai.

La decisione di Tony e Jenny di uscire insieme da Temptation Island non ha trovato però d’accordo un’ex volto della trasmissione che è entrata a gamba tesa nei confronti del ragazzo. Parliamo di Gabriela Chieffo, la quale si è fatta un’idea ben precisa su diversi protagonisti del programma:

“Tony mi ha fatto ridere. Non è stato bello per lei scoprire la doppia vita di Tony ma ha avuto coraggio a perdonare. Non credo a 42 anni cambi carattere. Penso che adesso stanno bene ma chissà se durerà questa stabilità. C’è il rischio che lui possa ricadere nei suoi errori. Secondo me non doveva perdonarlo, doveva fare la sua vita. Mr Hyde uscirà di nuovo fuori. Jenny mi piace tantissimo, spero per lei di no”.

A detta sua dunque Jenny non avrebbe dovuto tornare insieme a Tony e procedere per la propria strada. Il pensiero della Chieffo ha trovato d’accordo diversi fan di Temptation Island. C’è da dire però che la coppia a oggi sembra essere serena e abbia trovato il proprio equilibrio dopo il programma.