Da Roberta Capua a Nikita Pelizon e non solo. Sempre più vip si affidano a Raffaela Gallina a al suo metodo su misura tra armocromia, stile e make-up strategico.

L’immagine è potere per Raffaela Gallina

La lookmaker Raffaela Gallina piace davvero tanto ai vip. Si allunga sempre di più, infatti, la lista dei volti noti della tv e non solo che si affidano ai servizi di consulenza d’immagine. Servizio che offre all’interno del suo salone di bellezza A modo mio, a Palmanova, in provincia di Udine.

Dopo Manila Nazzaro, Matilde Brandi, Valeria Marini, Eleonora Pedron, Alex Belli e Francesca Cipriani, anche Maria Giovanna Elmi, Sylvie Lubamba, Cecilia Gayle, Laura Barth ed Elena Barolo. Nell’ultimo periodo si sono aggiunti anche Nikita Pelizon, Giusy Zenere, Michela Morellato, Valerio Merola, Vera Atyushkina, Wanda Fisher, Nicoletta Vitale e Roberta Capua.

«La consulenza d’immagine tra i vip è un lavoro che mi dà energia. Ed è un continuo mietere tasselli per far conoscere il metodo che utilizzo ogni giorno – afferma Gallina -. A ognuno di loro ho potuto consigliare delle strategie per far risaltare la propria bellezza e personalità sotto i riflettori attraverso dei colori amici. Il metodo dà la possibilità di apparire naturalmente più giovane, di trovare la via di mezzo tra un’immagine fresca e allo stesso tempo d’impatto scenico. Aiuta chi ha la necessità di apparire più “cattivo” a livello cinematografico usando i colori nemici e quindi strategie per essere, in maniera efficace, dissonante».

Con una specializzazione conseguita dopo una frequentazione di tre anni alla Lookmaker Academy di Milano, il lavoro si basa su diversi step. Il primo riguarda il test dell’armocromia, poi si passa al workbook viso e, infine, al test dello stile. Ad esempio, i colori chiari, caldi, della tipologia cromatica della primavera si addicono a Nikita, Wanda, Michela, Nicoletta e Vera; quelli medio-scuri, caldi, della tipologia autunno a Giusy e Valerio.

Conclude la lookmaker: «Ho avuto la grande opportunità di fare la consu- lenza a Roberta Capua, una donna che stimo, con una bellezza senza tempo che sprigiona fascino, fierezza e dolcezza. È stato facile valorizzarla con un make-up dai colori amici. I suoi colori preferiti erano molto basici (nero, bianco, blu e grigio) e facevano emergere il suo stile chic-easy, ma con colori scuri, caldi, e accessori dorati si è subito valorizzata e incentivata.

Le ho fatto promettere di prendere in considerazione l’ipotesi di un taglio di capelli strategico che le permetta di acquisire un’immagine nuova, archiviando per un po’ la sua affezionata e pratica coda, dando così un’impronta di raffinata libertà».

A cura di Mattia Pagliarulo