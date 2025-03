Raffaele ha chiamato a C’è Posta per Te il fratello Antonio, con il quale non parla più da alcuni anni. Com’è finita

Questa sera a C’è Posta per Te, Raffaele si è presentato con la compagna da Maria De Filippi per tentare di recuperare il rapporto con il fratello Antonio. Ecco com’è andata a finire.

Il rapporto tra fratelli a C’è Posta per Te

Raffaele chiama C’è Posta per Te perché non parla con il fratello Antonio da più di un anno. Facendo un piccolo passo indietro, per capire meglio tutto ciò che è accaduto, bisogna precisare che nel 2018 la mamma dei due muore a causa del cancro e il padre si trasferisce da Raffaele.

Di lì a poco, il padre dei fratelli si ammala di un tumore al colon. Antonio e la moglie Anna non sono mai andati a trovare l’uomo e il primo si riavvicina alla famiglia solo quando entra in crisi con la compagna. Nel 2023 il papà muore e Cristina, la moglie di Raffaele, riprende Antonio e gli chiede di non portare Anna al funerale. Quando però quest’ultima si presenta scoppia una furiosa lite e smettono di parlarsi.

A C’è Posta per Te, ovviamente, i destinatari della lettera hanno negato tutto e hanno fatto una serie di precisazioni. Anna ha accusato Cristina di aver sempre messo in cattiva luce il marito e anche nello studio si è aperta una discussione tra le due donne. Maria De Filippi, ovviamente, ha tentato di portare la pace ripercorrendo a piccoli passi tutta la situazione.

Anna ha specificato che il marito può fare pace con il fratello ma lei non ha intenzione di ricongiungersi con Cristina. Quest’ultima, però, le ha chiesto scusa e che vorrebbe buttarsi alle spalle il passato.

Anna avrebbe voluto aprire la busta solo senza la presenza della moglie di Raffaele, ma Cristina ha rifiutato di uscire dalla studio. Alla fine, tuttavia, hanno deciso di riabbracciarsi e si sono salutati con il sorriso sul viso.