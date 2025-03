A seguito della rottura lampo con Francesca Sorrentino e le sue dichiarazioni su quanto accaduto, arriva la verità di Gianluca Costantino. Cosa è successo tra l’ex tronista e il corteggiatore. Ecco cosa ha raccontato lui.

La verità di Gianluca Costantino

A Uomini e Donne Francesca Sorrentino aveva deciso di lasciare il trono e di conoscere Gianluca Costantino fuori dalle telecamere. La loro storia però, come si suol dire, è durata da Natale a Santo Stefano e si è verificata una vera e propria rottura lampo tra loro.

Fino a questo momento c’era stato grande silenzio intorno a questa situazione e solo nelle scorse ore Francesca Sorrentino ha detto la sua su quanto successo con Gianluca Costantino. Adesso è la volta dell’ex corteggiatore che su Instagram ha pubblicato delle storie dove ha spiegato come sarebbero andate le cose dopo la fine del programma.

Gianluca Costantino ha raccontato che non vuole creare alcun disagio o astio, ma semplicemente raccontare quello che ha vissuto al termine del dating show e le percezioni avute.

Inizialmente si è detto contento per quello che era successo tra lui e Francesca ed era volenteroso di conoscerla: “Una volta usciti però io non ho percepito la stessa volontà e apertura da parte sua e quindi il rapporto era molto freddo”.

Successivamente Gianluca Costantino ha spiegato: “A mio parere però non può bastare una giornata, due giornate, una notte, qualche ora passata all’interno di quattro mura per determinare se due persone sono affini o meno. Tra l’altro zero confidenza”.

A detta dell’ex corteggiatore pare che Francesca fosse “poco propensa e predisposta a iniziare una nuova conoscenza”. Per poi aggiungere:

“Non la biasimo di certo. Anzi, la rispetto. Rispetto Francesca come persona e rispetto la sua scelta. Credo che comunque solo il tempo avrebbe potuto dare una “sentenza” sul rapporto e sull’affinità che avremmo potuto avere io e lei”. Questo quanto detto ancora Gianluca Costantino.

A conclusione della sua versione Gianluca Costantino ha ammesso di essere dispiaciuto di quanto successo, ma di aver affrontato cose ben più gravi. Sperava ovviamente che andasse diversamente, ma evidentemente non era destino e intende andare avanti. Poi ci ha tenuto a ringraziare tutti per la vicinanza e per averlo apprezzato.