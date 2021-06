1 La risposta di Raffaele Renda alle offese

Da quando hanno annunciato a tutti di starsi frequentando, per Raffaele Renda e Martina Miliddi le critiche non sono certo mancate. I due hanno cominciato a passare sempre più tempo insieme dopo la loro uscita da Amici, una volta che lei ha chiuso anche la relazione con Aka7even. Fatto sta che le offese sono state molte e nelle ultime ore il cantante ha voluto rispondere. Nella foto qui sotto, infatti, potete leggere cos’ha scritto rispondendo, nelle sue Stories di Instagram, alla domanda: “Come ti fanno stare gli insulti che avete ricevuto tu e Martina?“. Qui di seguito il suo lungo commento:

Non volevo parlare di questa cosa, ma vedo nelle domande che vi interessa il mio stato d’animo e per questo vi ringrazio. Se devo essere sincero ho visto tanta tristezza e frustrazione in questi giorni. Commenti che vanno oltre la libertà di pensiero e colpiscono tanto nel personale. Penso che molte persone dietro ad un telefono si sentano padroni del mondo e supereroi con il potere di sentenziare su ogni cosa, ma purtroppo non è così… Per fortuna mi reputo una persona forte, in grado di scindere ogni cosa, allontanando la negatività e facendomi una grande risata leggendo certe cose.

La risposta di Raffaele Renda alle critiche

Il discorso di Raffaele Renda, quindi, prosegue sostenendo che non tutti hanno la forza di poter affrontare a testa alta una tale quantità di commenti negativi. E dà un suggerimento a chi si comporta male:

Mi rendo conto, però, che non tutti sono come me e che dinanzi a commenti di questo peso, molte persone cadono in vuoti dai quali è difficile uscire. Non voglio dilungarmi ancora, ma l’unica cosa che mi sento di dire è: pesate ciò che dite. Non sentitevi autorizzati di giudicare a morte solo perché le nostre vite sono di “dominio pubblico”. Perché prima di tutto siamo persone che hanno dei sentimenti.

