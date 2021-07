Raffaella Carrà: rivelato dove e quando avverrà il funerale

1 Il funerale di Raffaella Carrà

Solo poche ore fa abbiamo appreso la sconvolgente notizia della morte di Raffaella Carrà, venuta a mancare all’età di 78 anni. La signora dello spettacolo e della musica italiana si è spenta dopo un lunga malattia, di cui nessuno era a conoscenza. Fin dal primo momento naturalmente i social sono stati invasi da migliaia di messaggi di addio per la cantante, che ha ricevuto l’affetto dell’Italia intera. Anche diversi volti noti hanno speso bellissime parole per salutare Raffaella, che senza dubbio non verrà mai dimenticata.

Poco fa intanto sono stati svelati i dettagli sulle esequie della Carrà. L’ultimo saluto alla showgirl durerà per ben tre giorni, e in molti avranno l’opportunità di omaggiare la cantante. Ma scopriamo tutto quello che accadrà. Mercoledì 7 luglio si terrà un corteo in memoria di Raffaella, che inizierà alle 16.00, e che prevede diverse tappe. La marcia funebre passerà infatti per l’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro De Bosis), per la sede Rai di Via Teulada 66, per il Teatro delle Vittorie, per la sede Rai di Viale Mazzini 14, per poi fermarsi al Campidoglio. Qui, nella Sala Protomoteca, verrà allestita la camera ardente, aperta dalle 18 a mezzanotte di mercoledì 7 luglio, e dalle ore 08 alle 12 e poi dalle ore 18 fino a mezzanotte di giovedì 8 luglio.

Venerdì 9 luglio si terrà invece il funerale di Raffaella Carrà. La funzione verrà celebrata alle ore 12, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in Piazza del Campidoglio. L’ultimo saluto alla showgirl sarà trasmesso in diretta televisiva, in modo che tutti gli italiani possano omaggiare la cantante, da anni nel cuore del pubblico.

