La scomparsa di Raffaella Carrà ha sconvolto tutti e da diverse parti del mondo non sono mancati omaggi rivolti alla regina della TV italiana. In Spagna, per esempio, le hanno dedicato una piazza. A Bologna il Consiglio Comunale si sta impegnando per ripetere la stessa cosa, come raccolto da Biccy. Anche a Roma, nei pressi del Colosseo, però non mancano gesti in onore del caschetto biondo più amato del mondo.

Come riportato dalla pagina Coming Out Roma e riportato sul sito sulla Gay Street della Capitale è comparso un bellissimo murales realizzato da Mr Churro. Come vedete dalla foto sotto si vede il bel volto di Raffaella e a fare da sfondo la bandiera rainbow. Ma non solo. Il candidato sindaco Fabrizio Marrazzo ha dichiarato che si batterà affinché l’opera d’arte possa durare nel tempo e che, se verrà eletto sindaco, le dedicherà la via:

“Come già annunciato, da eletto, un mio primo impegno sarà quello di dedicare il tratto di strada vicino al Colosseo, da noi ribattezzato Gay Street, a Raffaella Carrà. Un’idea condivisa da gran parte della nostra comunità LGBT+. Il comune di Madrid le ha già dedicato una strada nel suo quartiere LGBTQ.

Oggi ho scoperto con piacere che dei suoi fans le hanno già fatto un murale con il suo volto e la bandiera arcobaleno del movimento LGBTQ+ proprio nella Gay Street di Roma vicino al Colosseo. Un segnale importante da parte della nostra comunità, alla quale lei è sempre stata vicina, e della città di Roma dove lei ha vissuto e lavorato. Pertanto chiedo al Comune di non cancellarlo, ma di autorizzarlo anche se gli autori sono ignoti. Le scritte sui muri non autorizzate sono da condannare, ma in questo caso è una piccola opera d’arte spontanea che va apprezzata. Roma come altre capitali europee deve fornire spazi per valorizzare gli street artist, questo sarà un mio impegno in comune”.

