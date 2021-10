1 GF Vip lite tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan

Clima di alta tensione nella Casa del GF Vip, non solo durante le giornate, ma anche nel corso della diretta e dopo la puntata. È ciò che è accaduto nella serata di ieri tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan durante un fuori onda. Le due, a dire il vero, non sembrano essersi mai prese troppo e non è ancora scattato il feeling rispetto ad altri componenti del reality. Anzi, il contrario.

L’accusa è arrivata principalmente da Miriana Trevisan che ha rimproverato Raffaella Fico di allontanare volutamente Francesca Cipriani da lei. Parole che non sono piaciute per nulla all’ex fidanzata di Mario Balotelli, la quale è pesantemente sbottata. Finché ha potuto Raffaella ha cercato di tirarsi fuori dalle diatribe, se non quando ha avuto qualcosa da ridire per le parole di Soleil Sorge, che hanno poi scatenato un vero e proprio caso mediatico.

Non è stato così, però, nel momento in cui ieri Miriana le ha fatto notare di avere la sensazione che Raffaella stia facendo di tutto per allontanarla da Ainett e Francesca. Questo è bastato per mandare su tutte le furie la Fico:

“Non te la porto via Ainett. Non si deve andare d’accordo con nessuno… Me lo puoi dire anche tranquillamente, ma non mi venire in camera a fare il sorriso. Sei una persona falsa, non ci salutiamo più nemmeno”,

Ha risposto piccata Raffaella Fico, come raccolto da Coming Soon, palesemente irritata dal modo di porsi di Miriana Trevisan nei suoi confronti. Ma come avrà risposto l’ex volto di Non è La Rai a queste parole? Di seguito la replica e il gesto della Fico in puntata…