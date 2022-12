Raffaella Fico e la querela a Soleil, ecco com’è andata a finire tra loro

NEWS

Debora Parigi | 22 Dicembre 2022

Soleil Sorge

Raffaella Fico racconta cosa ha deciso riguardo la querela a Soleil Sorge

Chi ha seguito la scorsa edizione del Grande Fratello Vip ricorderà la presenza dal primo giorno di Raffaella Fico che poi è stata eliminata poco dopo l’inizio del reality. Non è durata molto all’interno della Casa per via di alcune situazioni che si erano create e che non le hanno permesso di mostrarsi per quella che è davvero, come lei stessa ha ammesso. L’ex vippona, infatti, è stata ospite di Casa Pipol e ha parlato proprio di questo:

Ho avuto un po’ di difficoltà. Mi aspettavo probabilmente un’accoglienza diversa e delle persone diverse. Mi sono presa con pochi di loro. Poi quando trovi persone che a pelle non ti piacciono, diventa una cosa difficile. Io lì con qualcuno non andavo d’accordo. E quando inizi ad avere questa problematica che ogni mattina ti trovi questa persona davanti, col passare degli anni e col passare dell’età riesci a sopportare meno cose. Quindi se una persona ti sta antipatica, diventa difficile la convivenza. E a quel punto, probabilmente ho sbagliato io, ho iniziato a viverla un po’ male, magari chiudendomi. Io non ho dato quello che potevo dare all’interno della Casa e questo ha condizionato anche il mio percorso.

Ma il pubblico si ricorderà sicuramente anche i grandissimi litigi che Raffaella ha avuto con Soleil Sorge. Le due non andavano proprio d’accordo. E alla fine la Fico aveva anche minacciato di querelare la Sorge. Com’è andata quindi? Lei ha parlato anche di questo quando Parpiglia ha citato l’evento che c’era stato a Cortina nel weekend in cui erano presenti vari ex gieffini. Tra questi appunto anche Soleil Sorge. Poiché non è uscita nemmeno una foto di loro due insieme, il giornalista si è chiesto come fosse andato l’incontro tra loro.

“Io non ho notato nemmeno che ci fosse”, ha esordito Raffaella Fico. “Credo di averla intravista una mattina a colazione, poi il resto della serata me la sono goduta, mi sono divertia, ho ballato. Tra l’altro ero con Alex e Delia…però lei non l’ho vista onestamente. L’ho intravista a colazione, quindi non ci siamo nemmeno guardate”. E così le è stato chiesto se alla fine l’avesse querelata. “No, no, non più”. E ha aggiunto che nel momento in cui ti trovi lì, in questura, ti dispiace per l’altra persona e viene fuori la parte umana che uno ha.

