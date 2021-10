1 Il video di Raffaella Fico su TikTok

Ultima eliminata dal GF Vip Raffaella Fico, seppur per poco, è stata protagonista di grandi scontri nella Casa, specialmente con Soleil Sorge. Il battibecco tra le due si è verificato fin dal loro ingresso, quando l’influencer (a detta sua scherzando) ha chiuso la questione con la frase “Bye Bi**h”. La parola utilizzata ha scatenato la furia di Raffaella, che si è detta molto infastidita per i modi della sua compagna di viaggio.

Con il trascorrere delle settimane il rapporto tra le due è stato via via più complesso, condito da diverse liti. L’ultima risale proprio all’eliminazione di Raffaella Fico. Terminata l’avventura nel reality pare che l’ex di Mario Balotelli abbia preso provvedimenti per quella frase, come emerso dall’indiscrezione di cui vi abbiamo parlato. Il tutto è stato poi confermato in puntata, come vedremo in seguito. Ma c’è un ma!

Gli attenti utenti del web hanno riportato alla luce un vecchio TikTok realizzato da Raffaella Fico, dove non pronuncia la parola che tanto l’ha infastidita, ma ha come sottofondo musicale il brano di Doja Cat, al titolo “Boss Bi**h”. Ecco il video di cui vi parliamo dove si sente proprio la canzone in questione.

Tale video (che è stato condiviso da numerosi utenti sulle varie piattaforme) ha scatenato l’ironia del popolo della rete. Sui social i fan del GF Vip si sono divisi a riguardo, tra chi difende Soleil Sorge e chi, invece, prende le parti di Raffaella Fico. Voi che ne pensate?

A seguire rivediamo lo scontro tra le due in puntata…