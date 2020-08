1 Con delle Instagram Stories, Raffaella Mennoia attacca i vip che si trovano in vacanza in Sardegna

Estate di gossip, ma anche di polemiche, con il Coronavirus tra gli argomenti di maggior dibattito. E proprio ripensando ai mesi vissuti che Raffaella Mennoia ha voluto esporre pubblicamente una riflessione.

L’autrice di Uomini e Donne, che nei mesi scorsi ha commentato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ieri è parsa piuttosto indignata sul suo profilo Instagram. Ma cosa avrà fatto arrabbiare così tanto la stretta collaboratrice di Maria De Filippi? La Mennoia non ha del tutto digerito come i vip abbiano preso d’assalto per la loro vacanza (in tempi così delicati), una delle mete più amate: la Sardegna.

Per tale ragione sui social Raffaella Mennoia attacca coloro che non hanno avuto un minimo di buon senso circa la situazione difficile che ci troviamo ad affrontare a causa del Covid-19, che ha messo in ginocchio tante realtà. Così l’autrice televisiva si è messa nei panni dei tanti commercianti che hanno visto chiudere le loro attività e tutti coloro che sono stati colpiti da vicino da questo nemico invisibile. Da qui dunque la critica a tutti quei vip che predicavano tante belle parole durante il lockdown e che ora, invece, si trovano a non rispettare le regole:

“Incredibile che per far ballare e divertire oggi, a poco meno di un mese dall’apertura delle scuole e di quella che si sperava potesse essere un inizio lavorativo prudente ma meno stretto di mesi fa, invece ci si ritrova a fare i conti con la paura. Ancora più incredibile che chi scrive post pubblici abbia passato l’estate tra feste, cene molto lontane dall’intelligenza”.

Come potete ben vedere Raffaella Mennoia non fa i nomi dei vip a cui ha rifilato questa strigliata pubblica, ma quanto basta per provocare varie reazioni, anche da parte degli utenti. E non è finita qui…