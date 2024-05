Chi sono Alyona Alyona e Jerry Heil: canzone cantante Ucraina Eurovision

NEWS

Tra i protagonisti in gara all’Eurovision Song Contest 2024 troviamo anche due artiste femminili, che hanno deciso di unire le loro voci per rappresentare la loro terra: l’Ucraina! Abbiamo Aylona Aylona e Jerry Heil. Conosciamo insieme le cantanti tra età, vita privata, carriera, canzone in gara e dove seguire su Instagram e social.

Chi sono Alyona Alyona e Jerry Heil

Nome e Cognome: Al’ona Olehivna Savranenko (inizialmente con il nome d’arte Al’ona Al.kaida, ma conosciuta anche come Aylona Aylona o Al’ona Al’ona). Jana Oleksandrivna Šemajeva, in arte Jerry Heil

Data di nascita: 14 giugno 1991; 21 ottobre del 1995

Luogo di Nascita: Kapitanivka (la prima); Vasyl’kiv

Età: 32 anni e 28 anni

Altezza: Non sappiamo quanto sono alte

Peso: Non conosciamo il peso

Segno zodiacale: Gemelli; Bilancia

Professione: cantanti

Fidanzat*: informazione non disponibile

Tatuaggi: Aylona ha diversi tatuaggi; Jerry non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @aylona.aylona.official; @thejerryheil

Aylona Aylona e Jerry Heit età, vero nome e biografia

Cosa sappiamo riguardo a Aylona Aylona e Jerry Heil, cantanti dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2024. Partiamo dalla loro biografia in breve.

La prima si fa chiamare in patria anche con il nome d’arte Al’ona Al’ona. Ma qual è il suo vero nome? Precisamente Al’ona Olehivna Savranenko. Quanti anni ha? L’artista è nata nel villaggio di Kapitanivka, nel distretto di Novomyrhorod, il 14 giugno 1991. Il suo segno zodiacale è i Gemelli. La sua età invece è di 32 anni.

Per quanto riguarda il percorso di studi, prima di diventare una cantante e rapper ha concluso l’università con due lauree in pedagogia.

Insieme ad Aylona Aylona all’Eurovision Song Contest vedremo anche Jerry Heil. Chi è e qual è il suo vero nome? All’anagrafe Jana Oleksandrivna Šemajeva, è nata a Vasyl’kiv, il 21 ottobre del 1995. Il suo segno zodiacale è la Bilancia, mentre l’età è di 28 anni.

Appassionata di musica da sempre si è fatta conoscere su YouTube interpretando le cover di grandi artisti e cinque anni dopo ha ottenuto il suo primo contratto discografico con la Vidlik Records.

Vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata di Aylona Aylona e Jerry Heil cosa sappiamo? Sono fidanzate oppure single? Al momento purtroppo non abbiamo indicazioni a riguardo. Entrambe sono molto riservate.

Dove seguire Aylona Aylona e Jerry Heil: Instagram e social

Se siete curiosi potete seguire Aylona Aylona, così come la collega Jerry Heil, sui vari social in particolare su Instagram. Entrambe sono molto attive e pubblicano tutto ciò che riguarda la loro carriera.

Tutte e due le artiste mostrano quella che è la loro vita in musica, anche se non mancano messaggi di sensibilizzazione per la fine della guerra in Ucraina. Specie Aylona Aylona si è molto spesa in questo, con messaggi di supporto al suo popolo e a tutte e persone che stanno soffrendo.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Aylona Aylona sappiamo che è stata da prima insegnante in un asilo nido e poi negli anni 2000 ha iniziato a farsi conoscere con il nome d’arte di Al’ona Al.kaida. Questo l’ha spinta a scrivere i suoi brani e pubblicare via via vari singoli. Tra l’altro Vogue l’ha elogiata come miglior artista rapper in Ucraina.

All’Eurovision Song Contest ha già presenziato la giuria e nel 2024 la troviamo in gara.

Mentre invece a differenza di Aylona Aylona, Jerry Heil ha da sempre coltivato la musica e si è fatta conoscere fin da subito con delle cover di artisti già noti, fino alla pubblicazione dei primi singoli e riconoscimenti.

Entrambe le cantanti fin dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina hanno sentito l’esigenza di portare sulla scena tematiche importanti per invitare a un cessate il fuoco. Ecco perché Aylona Aylona e Jerry Heil si sono trovate a collaborare insieme fino all’Eurovision Song Contest nel 2024 con la canzone Teresa & Maria.

Album e canzoni di Aylona Aylona e Jerry Heil dell’Eurovision 2024

Per quanto riguarda album e canzoni all’attivo delle due cantanti, entrambe hanno una carriera ben avviata.

Alyona vanta tre album e due EP (uno uscito proprio con la cantante con cui condivide il palco dell’Eurovision). Ha con sé anche numerosi singoli e feauturing. Tra i più recenti, oltre alla canzone in gara alla manifestazione, citiamo nel 2023:

Ne vtratymo zv”jazok; Nebo žylyt’sja (con Kola); Poklyk plemeni (con Pernatiz); Muljaži; V temnoti e Ščedra nič (con Kola e Jerry Heil). Questi sono solo alcuni dei pezzi della sua carriera.

Mentre invece Jerry ha due album all’attivo e tre EP. Per lei tra le canzoni più recenti, uscite sempre nel 2023, ricordiamo: Bronia (con Ochman); Na nebi ni zori; Stiny (con i Kalush); Blahoslovenna zemlja; Bracia (feat. Przyłu) e Call Me Freedom. Ma anche Try polosy; Ščedra nič (con Kola e Al’ona Al’ona) e Malanka.

Alyona Alyona e Jerry Heil all’Eurovision 2024

Per questa nuova edizione dell’Eurovision Song Contest 2024, in rappresentanza dell’Ucraina troviamo Aylona Aylona (o Al’ona Al’ona se preferite) in duetto con Jerry Heil. Le due si sono qualificate dopo la vittoria a Vidbir.

Il pezzo peraltro è prodotto da Ivan Klymenko, stesso produttore che si è occupato di Stefania (brano vincitore nel 2022).

Le due artiste portano sul palco il brano, “Teresa & Maria”. E a proposito di questo scopriamo qualcosa in più a proposito del testo e della canzone in gara..

Testo e canzone in gara

Qui a seguire vi proponiamo una piccola parte del testo della canzone di Aylona Aylona e Jerry Heil, in gara all’Eurovision Song Contest 2024:

Davai, mala, palai

I’m not holy, I’m alive

Z namy Mama Tereza i Diva Maria

Bosi, niby po lezu, ishly po zemli

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as human beings

Il brano in questione è un inno a due figure religiose importanti come Madre Teresa di Calcutta e della Vergine Maria.

Il video del brano portato all’Eurovision 2024, dal titolo “Teresa & Maria”, è stato diffuso a partire dal 3 maggio 2024 su YouTube. Tutti i proventi sono stati destinati all’importante campagna per la ricostruzione di un’istituzione scolastica nell’oblast’ di Dnipropetrovs’k, andata distrutta durante la guerra con la Russia.

Il percorso di Alyona Alyona e Jerry Heil all’Eurovision

