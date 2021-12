1 Il pensiero di Raffaella Mennoia

Nella giornata di ieri i telespettatori hanno potuto assistere al momento in cui Andrea Nicole e Ciprian hanno rivelato di aver passato la notte insieme senza informare la produzione di Uomini e Donne. Questo ha fatto sconvolto tutti. Dal pubblico a casa al corteggiatore Alessandro, passando anche per gli opinionista Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il primo, infatti, ha avuto da dire parole molto forti ai giovani. Li ha definiti disonesti e, secondo lui, erano d’accordo già da diverso tempo. Questa reazione è stata anche dettata dal fatto che lui credeva molto in Andrea Nicole. A parlare di recente, poi, anche Raffaella Mennoia.

L’autrice del programma, infatti, intervistata dal settimanale Oggi ha espresso la sua opinione quando ha scoperto ciò che avevano combinato la tronista e Ciprian. Ecco cosa riporta anche il sito Gossip e TV:

Lo scopo di Uomini e Donne è formare delle coppie e far in modo che Cupido onori il suo ruolo facendo innamorare delle persone. In questo caso specifico direi che il programma ha assolto il suo compito visto che tra i due ragazzi è scoppiato l’amore. Detto ciò, se si partecipa a una trasmissione come la nostra non si può procedere in totale anarchia contravvenendo alle regole imposte dal format. Il pubblico e la rete hanno gridato al tradimento perché un tronista, indipendentemente dal suo sesso e dalla sua sessualità fa una sorta di implicito patto di onestà e trasparenza con chi fruisce e partecipa al suo percorso. E quindi, giustamente, pretende rispetto. E il rispetto e la verità sono inscindibili.

Una reazione, quella di Raffaella Mennoia, tutto sommato tranquilla. Ha, infatti, continuato:

Ho compreso. Ho intuito le fragilità, le paure di Andrea Nicole. Non posso non tenere conto del percorso irto di ostacoli e pregno di sofferenze che ha dovuto affrontare, combattere e tentare di superare. Poteva semplicemente avvertirci dell’accaduto e nessun polverone sarebbe esploso.

Ma come ha reagito Maria De Filippi? Continua…