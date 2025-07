Nel corso di una nuova intervista, Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria De Filippi e suo braccio destro, ha rivelato com’è lavorare con la conduttrice.

La rivelazione di Raffaella Mennoia su Maria De Filippi

Sono ormai innumerevoli anni che Raffaella Mennoia lavora al fianco di Maria De Filippi come suo braccio destro. La storica autrice ha contributo al successo di programmi del calibro di Uomini e Donne, C’è Posta Per Te e anche di Temptation Island, che solo la scorsa settimana ha fatto ritorno con la sua nuova edizione. In queste ore intanto la Mennoia è tornata al centro dell’attenzione mediatica per via di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata Raffaella ha parlato del successo che ottiene anno dopo anno il reality show condotto da Filippo Bisciglia e ha anche spiegato come si svolgono i provini per le coppie. Ma non solo.

L’autrice ha parlato naturalmente anche di Maria De Filippi e ha speso parole di elogio per la conduttrice. Queste le sue dichiarazioni: “Maria è il filo conduttore di parecchie vite, di gente che magari oggi se lo è dimenticato. Io no di certo. Qual è la prima qualità che colpisce di lei? L’onestà. È una persona onesta, Maria, anche fuori dalle telecamere. E poi è metodica, costante, intransigente, severa, ma con la giusta misura”. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti Raffaella Mennoia ha anche spiegato com’è lavorare con Maria De Filippi e in merito ha ammesso: “Lavorare con lei è molto faticoso: lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano”.

Domani sera nel mentre su Canale 5 arriva il secondo appuntamento con Temptation Island e di certo il pubblico attende già con ansia di scoprire come proseguirà il viaggio nei sentimenti delle coppie.