Chi è Raffaella Mennoia? Età, vita privata, fidanzato e Instagram

Raffaella Mennoia età e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Raffaella Mennoia? L’autrice di Uomini e Donne è nata il 25 Aprile 1974 a Roma, Raffaella Mennoia ha 47 anni.

Di lei conosciamo anche altezze e peso. La Mennoia è alta 1 metro e 65 centimetri, per un peso pari a 55 kg.

Fin da piccola Raffaella è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo e ha sempre sperato che, un giorno, potesse entrare a farne parte.

Ma scopriamo qualcosa circa la sua vita privata: Raffaella Mennoia ha dei figli e ha un fidanzato?

Vita privata: la Mennoia ha un fidanzato?

Estremamente riservata della sua vita privata, Raffaella Mennoia ha vissuto un grande amore grazie proprio a Uomini e Donne. Nel contesto televisivo ha stretto un legame intenso, diventato poi qualcosa di più, con Jack Vanore, ex tronista e opinionista del programma. Jack è stato il suo fidanzato dal 2007 al 2013, quando la loro storia è giunta alle battute finali.

In tutto ciò sono comunque rimasti in buoni rapporti, tanto che ora si reputano buoni amici. Ecco come ne ha parlato Vanore in un’intervista:

“Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Nel momento in cui abbiamo capito che il nostro amore era arrivato al capolinea ce lo siamo detti. Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un certo periodo di tempo. Oggi so di poter contare su Raffaella in qualsiasi momento e questo vale pure per lei” .

Ha sempre dichiarato il ragazzo. Attualmente Raffaella Mennoia, sempre estremamente riservata, ha un nuovo fidanzato: Alessio Sakara, l’atleta, attore e conduttore televisivo che abbiamo visto come co-presentatore insieme a Belen Rodriguez a Tú sí que vales. Alessio non è suo marito, ma il fidanzato.

L’autrice non ha figli, ma spera di poter realizzare presto questo grande desiderio di maternità.

Carriera

Il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, Raffaella Mennoia è riuscita a realizzarlo grazie ad un intervento in una delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Ad oggi dunque è autrice televisiva, ma anche scrittrice e attrice, come vedremo in seguito…

Raffaella Mennoia a Uomini e Donne

Come dicevamo la carriera televisiva di Raffaella Mennoia è partita grazie a Uomini e Donne, una delle primissime puntate del programma.

Tutto è avvenuto quando lei ha preso parte alla trasmissione tra i pubblico e ha detto la sua. Tutti sembrano esserne rimasti colpiti.

Stando al racconto della stessa Mennoia, infatti, pochi secondi dopo, Alberto Silvestri, uno degli autori del dating show, avrebbe parlato con lei, tanto da proporle di seguito un colloquio di lavoro, come definito da lei: “È stato il colloquio più veloce della storia”.

C’è Posta Per Te

Raffaella Mennoia la ricordiamo con affetto, nei primi anni 2000, come postina di C’è Posta Per Te.

Dunque dopo il successo a Uomini e Donne, Raffaella è diventata autrice e responsabile di redazione di vari programmi condotti dalla De Filippi e ad ora è la sua spalla destra e grande amica.

Temptation Island

Ma non solo, perché lavora, sempre come autrice e responsabile di redazione anche ad uno dei reality più amati dagli italiani: Temptation Island.

Serie TV

Tra l’altro la carriera di Raffaella Mennoia è arricchita da comparse in alcune fiction di successo come Distretto di Polizia e Carabinieri.

Il libro scritto da Raffaella Mennoia

A settembre 2021 Raffaella Mennoia ha svelato ai fan l’uscita del suo libro “Cupido scansati”. Il racconto pare sia ispirato ad alcune coppie uscite da Uomini e Donne.

Ovviamente ci ha messo anche del suo e non è tutto incentrato sui personaggi che abbiamo visto nel dating show, anche se le loro storie sono state di grande aiuto:

“Sono così emozionata nel dirvi che uscirà un mio libro che vorrei già raccontarvi il finale..la storia che racconto è da una prospettiva particolare, la mia..quella del dietro le quinte di un programma televisivo dove si cerca l’Amore“

Ha scritto su Instagram Raffaella Mennoia.

Dove seguire Raffaella Mennoia: Instagram e social

Se siete amanti dei social è possibile seguire Raffaella Mennoia attraverso il suo account ufficiale di Instagram, arricchito da 754mila followers circa.

Qui condivide tutto ciò che la riguarda, senza entrare però troppo in quella che è la sfera privata.

E proprio tramite Instagram che la Mennoia ha svelato nel 2019 di aver subito un intervento chirurgico, senza però dare grandi dettagli. Ovviamente la notizia ha destato fin da subito grande preoccupazione tra i fans, che lei stessa ha rassicurato.

Grande amante degli animali, spesso si mostra in compagnia degli amici a 4 zampe. Non mancano anche foto insieme a persone a lei care come parenti o amici di lavoro e non.

Intanto se volete seguirla vi basta potrete farlo cliccando qui.

